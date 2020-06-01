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“Sahte Libya dinarı” açıklaması: Libya ekonomisi için gerekli

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“Sahte Libya dinarı” açıklaması: Libya ekonomisi için gerekli
“Sahte Libya dinarı” açıklaması: Libya ekonomisi için gerekli

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Malta makamlarının Rus kamu şirketince basılan 1,1 milyar dolar değerinde sahte Libya dinarı banknotları ele geçirdiğini duyurması sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Açıklamada, Libya Merkez Bankası ile Rus Goznak kamu şirketinin Libya dinarı basması konusunda 2015’te anlaşma imzaladığı ifade edilerek bu anlaşmanın da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığı kaydedildi.

RUSYA: PARALAR, LİBYA EKONOMİSİNİN İSTİKRARI İÇİN GEREKLİ

Rusya, para basma konusunda gereken ön ödemenin alındığını aktardı. Rus şirketinin sözleşme kapsamında bastığı Libya banknotlarını Tobruk şehrinde bulunan merkez bankasına kargo ile gönderdiğinin ifade edildiği açıklamada, “Bu paralar Libya ekonomisinin istikrarlı işleyişinin desteklenmesi için gerekli” denildi.

Hali hazırda Libya’da Başbakan Fayiz es-Serrac’ın kontrolünde bulunan Trablus’ta bir merkez bankası da bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, Bingazi’de bulunan merkez bankasının başkanının ise Tobruk Temsilciler Meclisi tarafından atandığı için uluslararası meşruiyete sahip olduğu iddia edildi.

 “SAHTE OLAN DİNARLAR DEĞİL, ABD’NİN AÇIKLAMALARI”

Açıklamada, "Dolayısıyla, sahte olan Libya dinarları değil, Amerika'nın açıklamalarıdır. Rusya, Libyalılar arasında geniş katılımlı diyalog ve uluslararası toplumun Libya meselesi ile ilgili olarak aldığı kararlara sıkı sıkıya bağlı kalınması çerçevesinde siyasi bir çözüme alternatifin olmadığını sürekli olarak savundu.” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında “Malta hükümetinin Rus devlet şirketi Goznak tarafından ülkenin doğusundaki gayrimeşru paralel bir yapı tarafından sipariş edilen 1,1 milyar dolar değerindeki sahte Libya dinarı banknotlarına el konulduğuna ilişkin 26 Mayıs'taki duyurusu memnuniyetle karşılandı" ifadelerini kullanmıştı.

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