Sahte resmi evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temininden aranan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da araçtan havaya ateş açılmasıyla ortaya çıkan “Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde ve Tasarrufu ve Meskun Mahalde Ateş Açma” olayıyla ilgili ileri soruşturmada iki kişi daha tutuklandı.

Polis bülteninde yer alan bilgiye göre, M.A.(E-20) ve S.D.(E-24) tutuklandı.

Seyir halindeki araçtan havaya ateş açma meselesinde aranan 4 kişi dün tutuklanmıştı. Söz konusu olayda arabada ve Gönyeli’deki bir apartmanın merdiven boşluğunda da uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

SAHTE RESMİ EVRAK DÜZENLEME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİNDEN ARANAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin, sahte resmi evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temini olayında aradığı M.B. (E-38) bulunarak tutuklandı.

Gazimağusa’da çalışma ön izni için evrak düzenlemekten ve bunun karşılığında para temin etmekten iki kişi tutuklanmış, M.B. ise aranıyordu.