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Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirme hafta sonu devam edecek

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Herdaimdostlar, Salamis ormanlarına kuş yuvası yerleştirme çalışmalarına bu hafta sonu da devam ediyor.
Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirme hafta sonu devam edecek

Park Otel civarındaki ağaçlara cumartesi günü saat 07.00-08.00 saatleri arasında ağaçlara kuş yuvası konacak.
Herdaimdostlar’dan yapılan açıklamada, kuş yuvalarının, bir kaç yıl önce çam kese böcekleri tarafından yıpratılan Salamis Ormanlarımızdaki çam ağaçlarının sağlıklı büyümelerine katkı için yerleştirildiği kaydedildi.


Amacın bu yuvalar sayesinde biyolojik mücadeleye destek vererek doğal dengenin sağlanması, baştankara kuşlarının çoğalarak çam kese böcekleri ile başa çıkması olduğu belirtilerek, bu güzelliği yaşamak isteyen tüm duyarlı doğa sevgisi ile dolu yurttaşlar etkinliğe davet edildi.


Salamis ormanlarındaki ağaçlara kuş yuvası yerleşirme çalışması eylül ayında başlatılmıştı.

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