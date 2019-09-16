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Saner: Cumhurbaşkanı Adayı Ekim'de belli olacak

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Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Partinin Cumhurbaşkanı adayının ekim ayı içinde belirlenmesini hedeflediklerini açıkladı. 
Saner: Cumhurbaşkanı Adayı Ekim'de belli olacak

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Partinin Cumhurbaşkanı adayının ekim ayı içinde belirlenmesini hedeflediklerini açıkladı. 

Genel Sekreter Ersan Saner, TV Güneş’te katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili “UBP parti meclisi ve MYK’nın en geç ekim ayı içinde bir karar üretmesi hedefimizdir. UBP,  KKTC’nin kurucu partisidir. Devleti yaşatmak, halkımızın huzur ve refah içinde geleceğe yürümesini sağlamak gibi tarihi bir misyonumuz vardır. Bize göre Cumhurbaşkanlığı seçimini Devleti sahiplenecek, savunacak, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgür ve egemen bir halk olarak ileri gitmesini görev sayacak birinin kazanması gerekir” dedi

UBP- Halkın Partisi koalisyonu ile ilgili ise Saner, “Ben hükümet ortağı iki parti arasında, iki kardeş arasında olabilecek sorunlardan bile daha az sorun olabileceğini söyledim ama gazete başlığında bu konu çarpıtıldı. Hükümet normal seyrinde devam ediyor. Bir çatlak yok” dedi

“KAYNAK AKTARILACAK”

Hükümet çalışmaları konusunda da, Türkiye ile yapılan 2 yıllık protokol ile maaşların ödenmesinde beş ay önce sıkıntıların bulunduğunu söyleyen Saner, “ Bu sorunların ortadan kalması durduk yerde gerçekleşmedi. İki ülke arasında çeşitli temaslar yapıldı, Başbakanımız Sayın (Türkiye Cumhurbaşkanı) Erdoğan’la görüştü ve problem kaynağında çözüldü. İşlemler devam ediyor, bu konu hakkında bir tereddüt yok. İki ülke arasında idari prosedürler devam etmektedir, karşılıklı olarak  prosedür tamamlanır tamamlanmaz kaynak aktarılacak” dedi.

“ÖZELLEŞTİRMELER VAR”

“Protokolde özelleştirmelerin bulunduğunu ancak bunların bunun sadece bu protokolün ürünü olmadığını” kaydeden Saner, “imzalanan protokolün” 2013-2015 protokolüne göre ülkemize kaynak aktarılması konusunda eksiğin bulunduğunu; Ercan Havalimanı, deniz limanları, Telekomünikasyon Dairesinin özelleştirilmesinin 2013-2015 protokolü hatta 2010 - 2012 protokolünde de var olduğunu aktardı.  

“Ercan Havalimanının  2010 yılında özelleştirildiğini, 2016 yılında Ercan’dan gelen maddi kaynakla devlet bütçesinin düzeltildiğini” ifade eden Saner, “2013 yılında kendi kendimize sorun yaratmasaydık, Ercan bitmiş olacaktı” dedi.

“BİZDEN ÖNCE EN BÜYÜK ÖZELLEŞTİRMEYİ CTP YAPTI”

En büyük özelleştirmenin Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından yapıldığını savunan Saner,  “Faturaların altında ödediğiniz miktarın şu kadarı Devlete gidiyor yazıyor. Parayı alıp vatandaşın haklarını sattılar. Neden, beceriksizliklerinden. Sonra vatandaşa vergi yüklediler. Bunu da maaşı ödeyemeyince, 40 milyon dolara devrediyorlar, 18 yıllığına, gelir yok” ifadelerini kullandı. 

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