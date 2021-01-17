Saner Kararları açıkladı...İşte o kararlar

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Saner açıklama yaptı
Saat 13.20 itibari ile başlayan toplantıya Başsavcı Sarper Altıncık da katıldı.
Belediye Başkanları ve Kaymakamların da katıldığı toplantı sonrası açıklama yapılıyor...
Bakanlar toplantıdan ayrıldı,Başbakan ersan Saner açıklama yapıyor...
Dünya'da Covid-19 sayısında 98 milyona yaklaşan vaka sayıları varken ülkemize baktığımızda ciddi biçimde avantajlıyız.Bu avantajdan bahsederken Bulaşıcı hastalıklar üst kurulu,Sayın Bakanımız,sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Sağlıkla birlikte Ekonominin de paralel bir biçimde zarar görmemesinee dikkat ettik.
Önümüzdeki günlerdeki vaka sayısına bakarak ,eğer bir sıkıntı olursa,yerel vakalarda artış görürsek gerekli tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz.
Bizim Bakanlar Kurulunda Sağlık Bakanımızın da orada imzası vardır.
KARARLAR AÇIKLANDI...
a)1 hafta GECE sokağa çıkma yasağı 22:00-05:00 olacak
b) Okullar 1 hafta kapalı olacak
c) 3 aylık HP memurlardan kesilecek ileride ödenecek
Saner:Sokağa Çıkma Yasağı sadece Bakanlar Kurulu tarafından verilebilir...
Üst Kurul ile ilgili olan soruya Saner:''Sayın Bakan (Pilli) Kararları üst kurulla görüşecek,kararlarda revize olacak ve resmi gazetede yayınlanacak.'' dedi
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