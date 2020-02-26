Şarapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Beş kez Grand Slam (dört büyük tenis turnuvasından her birine verilen isim) kazanan 32 yaşındaki Rus raket Maria Şarapova, sakatlıklar nedeniye tenisi bıraktığını duyurdu.

Vogue ve Vanity Fair dergileri için bir yazı kaleme alan Rus raket, omzundaki sorunlar ve başka sakatlıklar nedeniyle tenis oynamakta güçlük çektiğini belirterek, “Emeklilik benim için çok yeni bir şey. Lütfen beni affet tenis. ‘Elveda’ demek zorundayım” yazdı.

Geçmişe dönüp baktığında tenisin kendisinin tırmandığı bir dağ gibi olduğunu fark ettiğini vurgulayan Şarapova, “28 yıl tenis oynadıktan ve beş Grand Slam şampiyonluğu kazandıktan sonra başka bir dağa tırmanmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle ve arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçireceğini, dans derslerine başlayacağını anlatan Rus raket, ilk Grand Slam şampiyonluğunu 2004 yılında 17 yaşındayken Wimbledon’da kazanmıştı.

2016 yılında doping yaptığı ortaya çıkmış; 15 ay men cezası almıştı. 2017’de yeniden kortlara dönen Şarapova, formunu kazanmakta zorlanmış, sakatlıklar yakasını bırakmamış, kadınlar sıralamasında 373’üncülüğe kadar düşmüştü.