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Seçim yasaklarına uymayan 5 kişiye yasal işlem

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Seçim yasaklarına uymayan 5 kişiye yasal işlem
Seçim yasaklarına uymayan 5 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde bugün yapılan “Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında; 
•    2 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri, 
•    2 kişinin oy kullanma kabinine cep telefonu ile girdikleri ve 
•    1 kişinin ise oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı tespit edilmiştir. 

Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı

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