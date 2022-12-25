Seçime katılım oranı saat 11.00 itibarıyla yüzde 14.03 olduğu açıklandı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde saat 11.00 itibarıyla seçime katılım oranları açıklandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, saat 11.00 itibariyle ülke genelindeki seçime katılım oranının yüzde 14.03 olduğunu açıkladı.
Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu’nda 147 numaralı sandıkta oyunu kullanan Narin Ferdi Şefik, öncesinde genel ve ilçelere göre seçime katılım oranlarını şöyle açıkladı:
Lefkoşa: Yüzde 18.05
Girne: Yüzde 10.60
Mağusa: Yüzde 13.37
İskele: Yüzde 15.12
Güzelyurt: Yüzde 11.02
Lefke: Yüzde 15.08
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