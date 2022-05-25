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Sedat Peker, ‘anonim’ hesabından konuştu: Size neler anlatacağım neler…

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine ait olduğu iddia edilen ve yalanmayan sosyal medya hesabından “O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler” dedi.
Sedat Peker, ‘anonim’ hesabından konuştu: Size neler anlatacağım neler…

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerde hükümet hakkındaki iddiaları ülke çapında infial yaratmıştı. Bir süre sonra da ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti.

Son paylaşımı geçen yıl kasımda olan Peker, kısıtlamanın hafifletilmesi sonrası bir süredir sadece retweet’le yetiniyordu. Ancak Peker, daha önce iddialarının bir kısmını yayınladığı hesabı ‘Deli Çavuş’tan konuşmaya başladı. Paylaşımlar Peker’in resmi hesabından da retweet edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün geceki açıklamaları sonrası Peker’e ait olduğu iddia edilen bu hesaptan şunlar paylaşıldı: “O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler! Deli olacaksınız! Ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla anlatacağım her şeyi. Tüm bunlar bittikten sonra da kendim dahil tüm vatanseverlere, yurtseverlere normale dönebilmemiz için tedavi seansları yapacağım. Bende söz namus!

Uruguay’da yaşayan bir Türk vatandaşı Meksika’da gezmeye gidiyor. AZTEKA bankası vatandaşımızın verdiği doları bozmuyor. Gerekçe de Türkiye’nin şüpheli ülkeler listesinde olması. Yüzlerce kilo kokaini “Yanlışlıkla yollamışlar” diyen Ali Akat’ı 15 günde tahliye edersen olacağı budur.

Cennet mekan Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi bir iki gün içinde çıkacağı mahkemede şahitlik yapacaktı. O da kaza ile öldü(!) Amerika’daki Watergate skandalı iki gazetecinin önemsiz bir olayın üstüne gitmesi ile ortaya çıkmıştı. Lütfen kaza süsü verilmiş bu olayın üstüne gidin!”

 

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