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Sektörel sıkıntılar KTTO bünyesinde oluşturulan komitelerde ele alınıyor

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Sektörel sıkıntılar KTTO bünyesinde oluşturulan komitelerde ele alınıyor
Sektörel sıkıntılar KTTO bünyesinde oluşturulan komitelerde ele alınıyor

Sektörel sıkıntılar Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) bünyesinde oluşturulan komitelerde ele alınıyor.

İlk toplantı geçtiğimiz hafta süpermarket sahipleriyle yapılmıştı. İkinci toplantı da beyaz eşya ve küçük ev aletleri üzerine oldu.

Oda Başkanı Turgay Deniz, konuyla ilgili açıklamasında 2 yıllık yeni dönemde amacın her üyeye ulaşabilmek olduğunu, bu nedenle komiteler kurulduğunu belirtti.

Genel sorunlar dinledikten sonra Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri ile ilgili komite oluşturuldu. Buna gore, Zeynel Abidin Arar komitenin başkanlığını yapacak.

Diğer üyeler ise şu şekilde olacak:

“Fırat Aksulu, Serkan Bülbülcü, Memduh Aybar, Veli Ardıç, Olgun Bıçak olurken 3 yedek üye Süleyman Edip, Kerem Toros, Mesut Demir.”

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