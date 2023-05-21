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Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

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İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. İtfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

İtalya’nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde, özellikle Cesena ve Bologna kentlerini etkileyen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 14’e çıktı.

İtalyan medyası, 36 bin kişinin sel nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, faaliyetlerin başlamasından bu yana 3 bin 998 farklı olaya müdahale edildiğini bildirdi.

Bolognanın doğusundaki Ravenna kentinde meydana gelen heyelan sonucu otoyol trafiğe kapandı. Ayrıca itfaiyenin 1121 personelle müdahale çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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