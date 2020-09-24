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Selahattin Demirtaş hakkında yeni dava

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HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı "terör örgütüne" hedef göstermek suçlamasıyla yeni bir dava açıldı.
Selahattin Demirtaş hakkında yeni dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "tehdit, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla dava açtı. İddianamede Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaşılan savunmasında kullandığı ifadelerle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı "tehdit ettiği ve terör örgütü üyelerine hedef gösterdiği" iddia edildi. Savcılık, Demirtaş hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianamede AİHM uygulamalarında ifadenin içeriğinde şiddet çağrısı, nefret söylemi, ifade sahibinin terörle ilgisi, tanınmışlık düzeyi, toplumu etkileme gücü, ifadede kullanılan aracın etki ve yayılma niteliği, ifadede kullanılan yöntemin etkinliği ve geniş kitlelere ulaşma yeteneğinin dikkate alınması gerektiği vurgusu yapıldı.

Demirtaş'ın eyleminin bir savunma metni içerisinde dahi olsa, terörle mücadelede etkin görev yapmakta olan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşarak kamu görevlisini örgüt mensuplarına hedef gösterme amacı taşıdığı belirtilen iddianamede, paylaşımın Yüksel Kocaman'ı tehdit niteliği gösterdiği savunuldu.

Kılıçdaroğlu'ndan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş hakkında yeni bir iddianame düzenlenmesini katıldığı bir televizyon programında eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu tür iddiaları aslında Selahattin Demirtaş alacak göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır. Ne söylemiş yani? 'Savcı dikkat etmek zorunda.' Savcı eleştirilmeyecek mi? Yargıç eleştirilmeyecek mi? Onlar eleştirinin tamamen dışında mı?" diye konuştu.

Demirtaş, tahliyesini engellediği iddia edilen Kocaman'ın nikahı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etmesiyle ilgili olarak "Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Demirtaş'ın bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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