  • BIST 109.314
  • Altın 273,392
  • Dolar 5,8112
  • Euro 6,4329
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Selahattin Demirtaş, tetkikler için hastaneye götürüldü

»
Cezaevinde bulunan ve sağlık sorunları yaşayan Selahattin Demirtaş, tetkikler için hastaneye götürüldü.
Selahattin Demirtaş, tetkikler için hastaneye götürüldü

Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

HDP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Selahattin Demirtaş’ın, bugün saat 17.30’da gastroenteroloji bölümünde tetkikleri yapıldı. Demirtaş, saat 19.30’da cezaevine geri getirildi.

HDP, Demirtaş’ın göğsünde sancı ve nefes alamama şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı iddiası hakkında açıklama yaptı.

İddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, “Demirtaş’ın bugün 17:30’da gastroenteroloji bölümünde, daha önce verilen randevu planlaması sonucu yarım kalan tetkiki yapılmış, 19:30’da cezaevine dönmüştür. Saat 20-22 arası avukatları ile görüşmüştür, genel durumu iyidir, yapılan haberler doğru değildir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Selahattin Demirtaş’ın avukatı Aygül Demirtaş 2 Aralık’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağabeyinin 26 Kasım günü cezaevinde nefes almakta güçlük yaşadığı için kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını aktardı.

Hastaneye sevki için 7 gündür başvuruda bulunduklarını ancak sevkin gerçekleştirilmediğini belirten Demirtaş, “Demirtaş’ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar” dedi.

Aygül Demirtaş’ın açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş, aynı gün içinde Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne sevk edildi. Aygül Demirtaş ve hastaneden yapılan açıklamalarda hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmediği belirtilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Davutoğlu'na ''dolandırıcılık'' soruşturma çağrısına muhalefetten destek09 Aralık 2019 Pazartesi 19:51
  • İmamoğlu'ndan ilk kez veto09 Aralık 2019 Pazartesi 17:12
  • Türkiye Gazete Manşetleri 9 Aralık 2019 Pazartesi09 Aralık 2019 Pazartesi 09:18
  • Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi üzerinde sigara söndürdü08 Aralık 2019 Pazar 23:07
  • Kaza mahalline temizlik çalışmasına gitti; o araçta oğlunun öldüğünü öğrendi08 Aralık 2019 Pazar 19:33
  • "Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatlar yürürlüğe girdi''08 Aralık 2019 Pazar 18:54
  • Kadıköy'de 'Las Tesis Türkiye' için toplanan kadınlara polis müdahalesi08 Aralık 2019 Pazar 18:16
  • Şehir Üniversitesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu arasında 'dolandırıcılık' tartışması08 Aralık 2019 Pazar 17:57
  • Erdoğan: Müslümanlar sadece kendi aralarında zekat verse fakir kalmaz08 Aralık 2019 Pazar 17:54
  • Türkiye'de Gazeteler bugün ne yazdı? 8 Aralık 2019 Pazar08 Aralık 2019 Pazar 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti