Cezaevinde bulunan ve sağlık sorunları yaşayan Selahattin Demirtaş, tetkikler için hastaneye götürüldü.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

HDP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Selahattin Demirtaş’ın, bugün saat 17.30’da gastroenteroloji bölümünde tetkikleri yapıldı. Demirtaş, saat 19.30’da cezaevine geri getirildi.

HDP, Demirtaş’ın göğsünde sancı ve nefes alamama şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı iddiası hakkında açıklama yaptı.

İddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, “Demirtaş’ın bugün 17:30’da gastroenteroloji bölümünde, daha önce verilen randevu planlaması sonucu yarım kalan tetkiki yapılmış, 19:30’da cezaevine dönmüştür. Saat 20-22 arası avukatları ile görüşmüştür, genel durumu iyidir, yapılan haberler doğru değildir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Selahattin Demirtaş’ın avukatı Aygül Demirtaş 2 Aralık’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağabeyinin 26 Kasım günü cezaevinde nefes almakta güçlük yaşadığı için kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını aktardı.

Hastaneye sevki için 7 gündür başvuruda bulunduklarını ancak sevkin gerçekleştirilmediğini belirten Demirtaş, “Demirtaş’ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar” dedi.

Aygül Demirtaş’ın açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş, aynı gün içinde Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne sevk edildi. Aygül Demirtaş ve hastaneden yapılan açıklamalarda hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmediği belirtilmişti.