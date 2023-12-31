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Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi.
Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Demirtaş’ın cenazesi, işlemlerinin ardından evinden alınarak defin için Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı’na götürüldü.

Selahattin Demirtaş’ın cenazeye katılması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldığı öğrenilirken, DEM Parti’den yapılan açıklamada, bütün birimleriyle cenazeye katılacakları belirtilerek, cenaze programı netleşince duyuru yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da mezarlığa giderek Demirtaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü Diyarbakır’da babasıyla görüşmüştü.

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