Sendikal Platform, bazı vekillerin kendilerini yasaların ve toplumun üzerinde gören tavırlarının “kabul edilemez” olduğunu belirterek, Meclis’teki tüm siyasi partilere, toplumda infial yaratan bu olay karşısında gereğini yerine getirmeleri ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırarak yasadışı vatandaşlık konusunun üzerine ivedilik ve samimiyetle gitmeleri çağrısında bulundu.

Sendikal Platform adına Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Milleti temsil ettiğini sanan vekillerin kendilerini yasaların ve toplumumuzun üzerinde gören tavırları kabul edilemezdir. Özellikle Kıbrıslı – Türkiyeli ayrımcılığı üzerinden beslenen bu zihniyetin sürekli bir şekilde etnik köken ayrımı üzerinden yarattığı çatışma ortamı adanın kuzeyinde yaşayan insanlarımızı huzursuz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anayasaya göre her bir bireyin yasalar ve kanunlar önünde eşit olduğuna işaret edilen açıklamada, “Herhangi bir makama sahip olmanız sizin yasaların üzerinde olduğunuzu göstermez. Henüz daha milletvekili unvanı ile kendisini yasaların ve toplumumuzun üzerinde gören bu şahısların daha yüksek bir makama gelmesi durumunda nasıl bir tavır halince olacağını hayal bile edemiyoruz” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“ Görevini layıkıyla yapan polis memuruna karşı dahi tahammülü olmayan ve kişisel sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak polis emekçisini taciz edip faşist kesimlerin hedef tahtası haline getiren vekil sıfatlı bir şahsın bu tavrı kabul edilemezdir. Demokrasi, farklılıklara hoşgörü ve saygı gibi değerlerden haberi olmayan, en önemlisi de etnik köken çatışması üzerinden beslenen bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz. Bu topraklarda yaşayan her bir birey bu toplumun kültürüne ve değerlerine saygı duymak zorundadır. Haddini aşıp bu toplumun kültürüne saldıran kişiler şunu net olarak bilmelidirler ki, demokrasi kültürüne sahip bu toplum bireyleri atılan her şiddet, faşizm, ayrımcılık, bölücülük ve baskı gibi anti demokratik adımlar karşısında dimdik duracaklar ve ülkelerine, kültürlerine, değerlerine sahip çıkacaklardır. Vatandaşlığı dahi tartışmalı olan ve ayrımcılıkla beslenenlerin ülkemizde yaratmaya çalıştığı kaos ortamı, etnik köken ayırmaksızın bu topraklarda yaşayan ve bu toprakları vatan bellemiş insanlarımızın tepkisi ile karşılanacağından ve gerekli hesabı bu zihniyetten soracağından en ufak bir şüphemiz yoktur.”

Açıklamada,, Meclis’teki tüm siyasi partilere toplumda infial yaratan bu olay karşısında gereğini yerine getirmeleri ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırarak yasadışı vatandaşlık konusunun üzerine ivedilik ve samimiyetle gitmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamaya göre, Sendikal Platformu oluşturan sendikalar şöyle:

“KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN, KTAMS, Türk-Sen, Basın-Sen, Dev-İş, El-Sen, BES, HTSK, Çağ-Sen, Güç-Sen, Koop-Sen, Tel-Sen, TES.”