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Şenkul: Girne çaresiz değil, vizyonsuzdur

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul ile belediye meclis üyesi adaylarının tanıtım gecesi Arkın Colony Hotel’de gerçekleştirildi.
Şenkul: Girne çaresiz değil, vizyonsuzdur

“Kendim için değil, kentim için” sloganıyla gerçekleştirilen aday tanıtım gecesine yüzlerce kişi katıldı. Görkemli organizasyonda “Murat Şenkul’la Girne’ye hizmet ve vizyon gelecek” sloganları atıldı. Seçim zaferinin neredeyse ön kutlamasının yapıldığı gecede, Girne’de ‘değişim’ rüzgarları esti. Geceye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski başbakanlardan Ömer Kalyoncu, bazı milletvekilleri, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi ile Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok da katılarak destek verdi. CTP Dikmen Belediyesi Başkan adayı Yüksel Çelebi ise seçim çalışmaları programı nedeniyle gecede yer alamadı, desteklerini iletti.

 

ERHÜRMAN: GÖZÜN AYDIN GİRNE; MURAT ŞENKUL’LA HİZMET GELİYOR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, coşkulu kalabalığa seslenerek “Girne’de değişimin rüzgârı püfür püfür esiyor” diyerek seçim sonucunun şimdiden belli olduğunu belirtti. Ülkemizin incisi konumundaki Girne’nin bugün trafik, deniz kirliliği, karanlık sokaklarıyla anıldığını ifade eden Erhürman, “Gözün aydın Girne... Bundan sonra Girne, Murat Şenkul'la hizmet, turizmin başkenti, Kıbrıs’ın incisi olarak anılacak” dedi. Erhürman, Girne’de uzun süredir vizyon, proje ve hizmet olmadığına dikkat çekerek Murat Şenkul ve ekibinin projelerine işaret etti, Girne'ye yepyeni bir vizyon, hizmet ile icraat geleceğini vurguladı.

 

ŞENKUL: GİRNE ÇARESİZ DEĞİL, VİZYONSUZDUR

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne’nin çaresiz değil vizyonsuz olduğuna vurgu yaparak kötü yönetim sonucu bugün sorunlarla boğuşan kentin bu yapıyı hak etmediğini belirtti. Vizyon, hizmet ve icraatla, Girne’ye değişimi yaşatmak için yola çıktıklarını ifade eden Şenkul, kötü yönetim sonucu kentte katı atık, trafik, karanlık gibi daha birçok sorunun baş gösterdiğini söyledi. Şenkul, Girne’ye yıllar içinde kaybettiği kimliğini yeniden kazandıracaklarını belirterek “Sorunları sorumluluk alarak çözeceğiz. Bahanelerin ardına saklanmadan çözüm odaklı çalışacağız” dedi. Şenkul, Girne’nin sorunlarını görüp, bütünsellik çerçevesinde projeler ürettiklerini ifade ederek “Kentin boş vermişliğini unutup, biz Girneliyiz diyen herkesle mücadele edeceğiz, korkmadan... Kendim için değil kentim için geliyorum” vurgusu yaptı.

 

“BİZ GİRNE İÇİN HAYAL ETTİK… HAYAL ETMEKLE KALMADIK, PROJELENDİRDİK”

Şenkul, 90 günde trafiği rahatlatacakları Trafik Projesi’nin hazır olduğunu, kentin tarihi ve kültürel bir bölgesi olan Girne Kordonboyu’nun yeniden yaratılacağı projenin ayrıca Girne Kalesi Çevre Projesi, Meydan Girne Projesi ile Ramdan Cemil Projesi’nin bölgeye yeniden hayat vereceğini söyledi. Düzenli ve konforlu toplu taşımayı halkın hizmetine sunacaklarını ifade eden Şenkul, gençler için toplu konut projesini hayata geçireceklerini belirtti. Şenkul, Mavi-Yeşil Kuşak Projesi’nin hem kente hem de ülke turizmine büyük katkısı olacağını ifade ederek Esnaf ve Zanaatkarlar İçin Küçük Sanayi Sitesi, Kent Güvenlik, Kanalizasyon, gençlere hizmet verecek olan Açık Ofis Projelerinden de söz etti. Şenkul, “Biz Girne için hayal ettik… Hayal etmekle kalmadık, projelendirdik… Ayakları yere basan, gerçekçi projelerimizle Girne’ye kaybettiği kimliğini kazandırıp, yeniden ülkenin gözdesi yapacağız. Planımız da hazır, kaynağımız da… Şimdi değişim zamanı” dedi. Şenkul, Girne Belediye yönetimi ile hem belediye çalışanları hem de halk arasındaki küskünlüğe son vererek, etkin ve verimli hizmet sunan bir belediye yaratacaklarının altını çizdi.

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