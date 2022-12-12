Şenkul: Mavi-Yeşil Kuşak Projemiz turizmin önemli bir parçası olacak

Kaşgar bölgesinde halk ve esnafla bir araya gelip, sohbet eden Şenkul ve ekibi, broşürlerini ve proje kitapçığını dağıttı, kent için yapacaklarını anlattı. Şenkul, Mavi-Yeşil Kuşak Projesi’nden söz ederek Girne’de tüm sahil şeridinde yürüyüş yollarının bulunduğu bir gelecek vizyonunu ortaya koyduklarını vurguladı. Mavi Kuşak Projesiyle sahil kordonunu Girnelilerle buluşturacaklarını anlatan Şenkul, Girne’nin güneyindeki dağ yamaçlarında ise Yeşil Kuşak Projesi’ni hayata geçireceklerini, doğayla iç içe parklar, bahçeler, bisiklet ve yürüyüş yolları yapacaklarını ifade etti. Şenkul, söz konusu projenin özelde Girneliler, genelde ise ülke insanına armağan edileceğini ifade ederek turizmin de önemli bir parçası olacağını vurguladı.

“KUŞAKLAR ARASI BULUŞMA SAĞLAYACAĞIZ”

Şenkul, 20 küçük dokunuş projesinden de söz ederek sosyal belediyecilik anlayışını benimseyeceklerini, çocukları, gençleri, yaşlıları kucaklayıcı ve destekleyici projeleri hayata geçireceklerini vurguladı. Mahalle ve köy komiteleri kurarak, halkı alacakları kararlara ortak edeceklerini belirten Şenkul, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak başarılı üniversite ve lise öğrencilerine burs vereceklerini söyledi. Şenkul, kariyer ve tecrübe günleri düzenleyerek kuşaklar arası buluşma sağlanacağını da belirtti.