  • BIST 5.193,30
  • Altın 1065.828
  • Dolar 18.6276
  • Euro 19.5911
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Şenkul: Mavi-Yeşil Kuşak Projemiz turizmin önemli bir parçası olacak

»
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, “Kendi için değil, kenti için” çıktığı yolda, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte “Girne’de değişim ve kalkınma” sözü verdi.
Şenkul: Mavi-Yeşil Kuşak Projemiz turizmin önemli bir parçası olacak

Kaşgar bölgesinde halk ve esnafla bir araya gelip, sohbet eden Şenkul ve ekibi, broşürlerini ve proje kitapçığını dağıttı, kent için yapacaklarını anlattı. Şenkul, Mavi-Yeşil Kuşak Projesi’nden söz ederek Girne’de tüm sahil şeridinde yürüyüş yollarının bulunduğu bir gelecek vizyonunu ortaya koyduklarını vurguladı. Mavi Kuşak Projesiyle sahil kordonunu Girnelilerle buluşturacaklarını anlatan Şenkul, Girne’nin güneyindeki dağ yamaçlarında ise Yeşil Kuşak Projesi’ni hayata geçireceklerini, doğayla iç içe parklar, bahçeler, bisiklet ve yürüyüş yolları yapacaklarını ifade etti. Şenkul, söz konusu projenin özelde Girneliler, genelde ise ülke insanına armağan edileceğini ifade ederek turizmin de önemli bir parçası olacağını vurguladı.

 

“KUŞAKLAR ARASI BULUŞMA SAĞLAYACAĞIZ”

Şenkul, 20 küçük dokunuş projesinden de söz ederek sosyal belediyecilik anlayışını benimseyeceklerini, çocukları, gençleri, yaşlıları kucaklayıcı ve destekleyici projeleri hayata geçireceklerini vurguladı. Mahalle ve köy komiteleri kurarak, halkı alacakları kararlara ortak edeceklerini belirten Şenkul, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak başarılı üniversite ve lise öğrencilerine burs vereceklerini söyledi. Şenkul, kariyer ve tecrübe günleri düzenleyerek kuşaklar arası buluşma sağlanacağını da belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP’nin sarı karıncaları, sokak çalışmalarını hızlandırdı12 Aralık 2022 Pazartesi 15:58
  • Beyarmudu’nda hizmete devam.. Gölet için yeni ihale12 Aralık 2022 Pazartesi 15:50
  • Uluçay: Keşke çöp toplama sorunu yerine, çocuklarımız için neler yapabileceğimizi konuşabilseydik!12 Aralık 2022 Pazartesi 15:43
  • İncirli: LTB, enkaz edebiyatıyla yönetilemez12 Aralık 2022 Pazartesi 15:16
  • Harmancı: Şüphesiz yine beraber başaracağız12 Aralık 2022 Pazartesi 14:39
  • Efendi: Bölgemizi imar planıyla kalkındıracağız12 Aralık 2022 Pazartesi 14:30
  • Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu12 Aralık 2022 Pazartesi 13:55
  • İşte UBP'nin İlkeleri!12 Aralık 2022 Pazartesi 13:03
  • Öztürk: Dikmen'de yeni bir dönem başlatacağız12 Aralık 2022 Pazartesi 12:05
  • Özgey: Gaziveren hak ettiği hizmeti alacak12 Aralık 2022 Pazartesi 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti