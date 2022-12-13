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Şenol: İskele temiz hava sahasına yeniden kavuşacak

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İskele Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Şenol, İskele Katı Atık Depolama Sahası’nda incelemelerde bulunarak, İskele Katı Atık Depolama Sahası’nın gerekli çalışmaları yapacaklarını ve İskele'nin temiz hava sahasına yeniden kavuşacağını söyl
Şenol: İskele temiz hava sahasına yeniden kavuşacak

İskele Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Şenol, İskele Katı Atık Depolama Sahası’nda incelemelerde bulunarak, İskele Katı Atık Depolama Sahası’nın gerekli çalışmaları yapacaklarını ve İskele'nin temiz hava sahasına yeniden kavuşacağını söyledi.

İskele Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Şenol, İskele Katı Atık Depolama Sahası bölgesinde incelemelerde bulundu. Şenol, gördükleri manzaranın kendilerini ve bölgeleri adına çok üzdüğünü belirtti.

Şenol “Çevre, en önemli değerimiz. Ülkemizin yükselen yıldızı İskele’de ne yazık ki geri dönüşüm projeleri uygulanmıyor” dedi. Göreve geldiklerinde ilk yapacakları işlerden birinin de belediye bütçesinden büyük transfer araçları alarak toplanan evsel atık ve çöpleri Güngör’deki düzenli katı atık depolama tesisine göndermek olacağını söyledi.

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Mevcut çöplüğün rehabilite edilerek yeşil alan olarak düzenleneceğini belirten Şenol, böylelikle çöplük sorununun çözüleceğini ve İskele’nin temiz hava sahasına yeniden kavuşarak sağlıklı bir hale geleceğini ifade etti.

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