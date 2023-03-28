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Serbest Piyasada Son Durum

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Serbest piyasada euro 20,66, sterlin 23,54, dolar ise 19,10 liradan işlem görüyor.
Serbest Piyasada Son Durum

Yeni haftanın ikinci gününde saat 10.25 itibarıyla 19,10 liradan alınan dolar, 19,14 liradan satışa sunuluyor.

Euro’nun alış fiyatı 20,66 TL, satış fiyatı 20,70 TL.

İngiliz Sterlini ise 23,54 TL’den alınıp, 23,58 TL’den satılıyor.

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