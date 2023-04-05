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Serbest Piyasada Son Durum

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Euro 21.23, sterlin 24.30, dolar 19.38 liradan işlem görüyor
Serbest Piyasada Son Durum

Serbest piyasada, saat 09.20 itibarıyla 21.03 liradan alınan Euro, 21.23 liradan satılıyor. 24.00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 24.30 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 19.20 liradan alınıp, 19.38 liradan satılıyor.

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