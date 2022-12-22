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Serdar Denktaş'tan Harmancı'ya açık destek... "Yeni maceraya gerek yok"

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Serdar Denktaş'tan Harmancı'ya açık destek... "Bir dönem daha Harmancı"
Serdar Denktaş'tan Harmancı'ya açık destek... "Yeni maceraya gerek yok"

Serdar Denktaş'tan Harmancı'ya açık destek... "Bir dönem daha Harmancı"

İşte Denktaş'ın yaptığı açıklama;

LEFKOŞA SEÇİMLERİ

Lefkoşa Belediye seçimlerinde sevdiğim 4 aday var. Sıla birlikte görev yaptığım Milletvekili. Sadık fikir borlikteliğimiz olan bir kardeşim. Okyay canım ciğerim. Babası baba yarım. Hepsine sevgim saygım sonsuz. Ama değilmi ki Belediye seçimleri ne parti sempatizanlığı ne de yakın aile bağı meselesi. 2 dönem önce batmış bir belediyeyi Meclis Üyeleri ile birlikte bataktan çıkarma becerisini gösteren bir başkan yine aday. Siyasal bir bağlantim yok HARMANCI ile. Ve Baflı kanım bir tarafa doğduğum büyüdüğüm LEFKOŞA'da HARMANCI bir dönem daha iki dönem çektiği cefanın karşılığını almalı diye düşünüyorum. Bataktan aldı düzlüğe çıkardı. Yeni maceraya gerek yok. Bir dönem daha HARMANCI diyorum

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