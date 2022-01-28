Seri üretime hazırlanan Günsel, ekibini büyütmeye devam ediyor!

KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL, üretim, tasarım, proje koordinasyonu, elektronik ve yazılım, satın alma ile pazarlama ve satış birimlerinde istihdam etmek üzere işe alımlara devam ediyor.

KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL, üretim, tasarım, proje koordinasyonu, elektronik ve yazılım, satın alma ile pazarlama ve satış birimlerinde istihdam etmek üzere işe alımlara devam ediyor.

KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL, seri üretim için gün sayarken ekibini büyütmeye devam ediyor. İlk modeli B9’u 2016’da 10 kişilik bir ekiple geliştirmeye başlayan GÜNSEL’de, bugün 300 kişilik mühendis, tasarımcı ve üretim personeli çalışıyor. Bütün çalışmalarını yıl sonunda seri üretime geçme hedefiyle sürdüren KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL; üretim, tasarım, proje koordinasyonu, elektronik ve yazılım, satın alma ile pazarlama ve satış birimlerinde istihdam etmek üzere işe alımlara devam ediyor.

GÜNSEL, internet sitesinin kariyer bölümünden 100’e yakın açık pozisyon için başvuru alıyor. Başvuruya açık ilanlar arasında depo sorumlusundan yazılım mühendisine, kaynak ustasından kablaj işçisine; batarya sistem mühendisinden, CNC operatörüne kadar pek çok pozisyon bulunuyor.

AR-GE merkezi ve üretim tesislerinin ilk faz yatırımını 2019’da tamamlayan GÜNSEL’in üretim tesislerinin ikinci faz inşaatı Lefkoşa’da tamamlandı. Makina kurulum süreci devam eden ikinci faz ürtim tesisi, 2022’nin ilk çeyreğinde faaliyete alınacak. Böylece seri üretim hedefine de bir adım daha yaklaşılmış olacak. 2022’nin sonunda seri üretime başlayarak 2027’de 40 bin adetlik yıllık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefleyen GÜNSEL’de seri üretimle birlikte çalışan sayısının da bine ulaşacağı öngörülüyor.

GÜNSEL, 100’e yakın açık pozisyon için başvuruları https://www.gunsel.com.tr/kariyer/ adresi üzerinden alıyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Geleceği şekillendirecek bu özel projede, bizimle aynı yolda yürüyecek yetenekleri aramıza katılmaya davet ediyorum.”

Üretim tesislerinin ikinci faz yatırımını faaliyete alarak, seri üretime bir adım daha yaklaşmak için gün saydıklarını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Seri üretime yaklaştıkça, ekibimizi de büyütmeye devam ediyoruz” diyor. GÜNSEL’in sadece yetişmiş mühendis, tasarımcı ve üretim personeli istihdam etmediğini vurgulayan Prof. Dr. Günsel, “GÜNSEL’de, Yakın Doğu Üniversitesi’nin olanak ve birikimlerinden de yararlanarak otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere gençleri yetiştirmeye de devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Bugün 300’e ulaşan GÜNSEL ekibinin, seri üretimle birlikte 1000’e ulaşacağını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Geleceği şekillendirecek bu özel projede bizimle aynı yolda yürüyecek yetenekleri aramıza katılmaya davet ediyorum” dedi.