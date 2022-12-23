Sesimiz Dünyada Daha Gür Duyuluyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 59’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Başbakan Ünal Üstel BRTK’nın önemini ortaya koydu.

Bugünün çok anlamlı bir gün olduğuna işaret eden Üstel mücadelenin başladığı 21 Aralık ve kanlı noel saldırılarının yıldönümü münasebetiyle şehitleri rahmetle andı, hayatta olanlara uzun ömürler diledi.

Üstel, o günlerde, Ada’nın her tarafındaki Kıbrıs Türklerinin birbirinden haberdar olması için büyük zorluklar içinde Bayrak: Mücahidin Sesi Radyosu’nun kurulduğunu anımsattı.

Kurum'un, 59’uncu kuruluş yıldönümüne gelmesini sağlayan ve artık hayatta olmayan çalışanlara rahmet dileyen Üstel, milli mücadelede kurumun öneminin tartışılamaz olduğunu vurguladı.

KÜÇÜK BİR RADYODAN BUGÜN GELİNEN NOKTAYA..

Üstel, küçük bir radyodan bugünlere gelindiğini, bugün 3 TV, 6 radyo ile hem Adaya hem de dünyaya Kıbrıs Türkü’nün sesinin duyurulduğunu kaydederek, yeni projelere de imzalar atıldığını söyledi.

2 buçuk yıl önce hazırlıklarına başlanan SMART TV projesi ile artık özel kanalların da dünyaya seslerini duyurabileceklerini anlatan Üstel, Kurumun dünyada iyi bir noktaya geldiğini, artık dijital ortam ve sosyal medya aracılığıyla haberleri anında duyurabildiğini belirtti.

Anavatan Türkiye ile birlikte gelinen bugünkü noktada elde edilen tüm başarıları da kutlayan Başbakan Üstel, konuşmasını nice nice senelere diyerek tamamladı.

“ULAŞILAN NOKTA GURUR VERİCİ”

BRTK’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde özel yayına konuk olan Ünal Üstel, yapılan teknolojik yatırımlar ile Kıbrıs Türkü’nün sesinin artık dünyada daha gür duyulduğuna dikkat çekti:

“Böyle bir günde burada olmak beni çok mutlu etti. BRT Başbakanlığa bağlı güzide bir kurumumuz. BRT’nin yeri Kıbrıs Türkü’nün varlığında ve gelişiminde tartışılmaz. O kanlı günlerde Bayrak Radyosu’nun kurulması çok önemliydi. 25 Aralık 1963’te başlayan serüven bugün teknoloji yakalamış dijital gelişime yatırım yapan bir kurum noktasına ulaştı. Bu gurur vericidir. Tüm çalışanlarımızı kutlarım, budan sonra da verilen hizmetlerin artacağından eminim. Sesimiz dünyaya artık çok daha gür duyuluyor”

Başbakan Ünal Üstel, meslekte 25 yılını dolduran personele plaket takdim etti. Üstel, plaket takdimi sonrasında kurum yöneticileri, siyasiler ve duayen gazetecilerle sohbet etme imkanı buldu.