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Sıcak Süt Veren İşletmelere Soğuk Zincir Projesi Kapsamında Ödeme Yapıldı

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Sıcak Süt Veren İşletmelere Soğuk Zincir Projesi Kapsamında Ödeme Yapıldı
Sıcak Süt Veren İşletmelere Soğuk Zincir Projesi Kapsamında Ödeme Yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen Sıcak Süt Veren İşletmelere Yönelik Soğutucu Depo ve/veya Sağım Sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında, 2019-2020 yılları arasında başvuru yapan ve başvurusu onaylanan 33 üreticiye toplamda 331.300 TL hibe, bağlı bulundukları İlçe/ Köy Kooperatif Merkez Bankası’na yatırılmıştır.

Hibe programı kapsamında hak sahibi oldukları belirlenen üreticilerimiz bağlı bulundukları köy/İlçe Kooperatiflerinden ödemelerini alabilirler.

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