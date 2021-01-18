Sıcak Süt Veren İşletmelere Soğuk Zincir Projesi Kapsamında Ödeme Yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen Sıcak Süt Veren İşletmelere Yönelik Soğutucu Depo ve/veya Sağım Sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında, 2019-2020 yılları arasında başvuru yapan ve başvurusu onaylanan 33 üreticiye toplamda 331.300 TL hibe, bağlı bulundukları İlçe/ Köy Kooperatif Merkez Bankası’na yatırılmıştır.
Hibe programı kapsamında hak sahibi oldukları belirlenen üreticilerimiz bağlı bulundukları köy/İlçe Kooperatiflerinden ödemelerini alabilirler.
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