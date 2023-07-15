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Sıcaklarda artan "samyeli" hastalığının "ala" ile karıştırılmaması uyarısı

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Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, sıcak havalarda görülme sıklığı artan "samyeli" hastalığının vitiligo (ala) ile karıştırılabildiğini belirterek, "Bu lekelerin tedavisini kolayca sağlıyoruz." dedi.
Sıcaklarda artan "samyeli" hastalığının "ala" ile karıştırılmaması uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yılmaz, AA muhabirine, halk arasında "samyeli" olarak bilinen Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) hastalığının ısınan havayla sık görüldüğünü söyledi.

Mantarın gövde, sırt ve kollarda deri renginden açık veya nadiren koyu renkli lekeler biçiminde görülebildiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Deride normalde yaşayan mantar türü, sıcaklıkların artmasıyla vücutta lekeler biçiminde görülebiliyor. Lekeyi görünce 'Eyvah vitiligo oldum' diye bize başvuruyorlar. Hastalarımızın büyük kısmında samyeli çıkıyor. Yüzeysel bir mantar enfeksiyonudur. Basit bir hastalıktır ama görüntüsü rahatsız edicidir. Hastalar çok korkarlar. Aslında Tinea Versicolor'un etkeni her insan vücudunda bulunan bir maya mantarıdır. Yaz sıcağında terlemenin olması, sıcağın, nemin etkisiyle hastalık oluşturacak derecede boynumuzda, omuzlarımızda mantar çoğaldıkça bu lekelenmelere yol açar. Az da olsa yüzümüzde de çıkabilir. Samyeli hastalığı bulaşıcı değildir. Kişide bu mantar vardır, sıcak ve nemle mantar çoğalıyor ve lekelere yol açıyor. Bunun tedavisini şampuan, losyon ve kremlerle kolayca sağlıyoruz."

"Bazı hastalarda kaşıntı görülebiliyor"

Yılmaz, lekeler vücutta geniş alana yayılmışsa hastaya ilaç da verdiklerini vurgulayarak, lekelerin kaybolmasının bazen iki, üç hafta sürdüğünü, kaygılanılmaması gerektiğini ifade etti.

Sıcak ve nem olduğu sürece bu hastalığın tekrar edebileceğine işaret eden Yılmaz, "Bazı hastalarda kaşıntı görülebiliyor. Ancak en büyük şikayetleri lekelerdir. Lekeler bazen sütlü kahve renginde, bazen beyazımsı olabiliyor. Samyelindeki lekelerin üzerinde ince kepeklenme vardır. Ala hastalığında da lekeler vardır ancak kepeklenme yoktur. O daha ciddi bir hastalıktır." diye konuştu.

Yılmaz, hastalıktan emin olmak için ışıkla muayene ettiklerini, bazen mikroskopla inceleyerek kazıntı aldıklarını belirterek, ala hastalığında erken tedavinin önemli olduğunu kaydetti.

Samyeli hastalığı daha çok 15 ile 30 yaş aralığındakilerde görülürken ala hastalığına her yaş grubunda rastlanabildiğini aktaran Yılmaz, "Polikliniklerde çokça samyeli vakası görmeye başladık. Sporcularda yaygın oluyor. Güneşte yanıp, bronzlaştıkça lekelerde dikkati çeken artışlar oluyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, samyelinden korunmak için bol ve terlemeyi engelleyen kıyafetlerin tercih edilmesini, güneşte uzun süre kalınmamasını önerdi.

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