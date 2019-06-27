  • BIST 95.796
  • Altın 260,380
  • Dolar 5,7737
  • Euro 6,5629
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Sigarada tek tip paket uygulaması başlıyor

»
'Tütün mamullerinde düz ve standart paket' uygulamasına en geç 5 Aralık'ta geçileceği ve 5 Ocak 2020'den sonra eski tip paketin tamamen kalkacağı açıklandı.
Sigarada tek tip paket uygulaması başlıyor

Sigarada tek tip paket uygulamasına geçiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. 

Karton malzemeden yapılan tütün mamulü paketlerinin iç yüzey rengi “Pantone 448 C Mat” bitişli veya beyaz rengin yanında kraft kahvesi renginde de olabilecek. Sigara dışındaki tütün mamullerinin şeffaf olmayan iç ambalajında ise “Pantone 448 C Mat” bitişli rengin yanı sıra gümüş rengi kullanılabilecek.

Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak.

Tütün mamullerinde “düz ve standart paket” uygulamasına en geç 5 Aralık 2019’da geçilecek ve 5 Ocak 2020’den sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan-Babacan görüşmesinde neler konuşuldu?27 Haziran 2019 Perşembe 12:16
  • Seçim sonuçları - AKP'de İstanbul yenilgisinin faturası kime kesilecek, Erdoğan hangi adımları atacak?27 Haziran 2019 Perşembe 12:14
  • Osman Öcalan'ın TRT'ye konuşmasının yankıları sürüyor... Erdoğan, Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyormuş27 Haziran 2019 Perşembe 11:45
  • ABD'den S-400 uyarısı: F-35'lere ve ekonomiye zararı olur27 Haziran 2019 Perşembe 10:27
  • AKP, oy atsınlar diye İstanbul’a getirdiği seçmenleri geri götürmedi27 Haziran 2019 Perşembe 10:02
  • Mahkeme iptal etti! Bakanlık İmamoğlu ve Yavaş için özel genelge çıkarmıştı27 Haziran 2019 Perşembe 09:58
  • Dansözlere para takmak ağır tahrik sayıldı, cinayete teşebbüsten 'Ağır tahrik' indirimi aldı26 Haziran 2019 Çarşamba 15:08
  • Ekrem İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu26 Haziran 2019 Çarşamba 14:34
  • Mado’dan ‘cinsel ilişki’ görüntüleriyle ilgili açıklama26 Haziran 2019 Çarşamba 14:19
  • 'AKP'de kopuşlar başladı' iddiası26 Haziran 2019 Çarşamba 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti