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Sıla Usar İncirli: Lefkoşa’yı sanatın başşehri yapmayı hedefliyoruz

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Sıla Usar İncirli: Lefkoşa’yı sanatın başşehri yapmayı hedefliyoruz
Sıla Usar İncirli: Lefkoşa’yı sanatın başşehri yapmayı hedefliyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’yı sanatın başşehri yapma hedefinde olduklarını söyledi. Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz gün LTB Tiyatrosu’nu ziyaret etti. Burada çalışanlar ve tiyatrocularla bir araya gelen Sıla Usar İncirli’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güzelyurt milletvekili Armağan Candan ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Sanatın Lefkoşa’da lüks olmadığını düşündüklerinin altını çizen Sıla Usar İncirli, “Sanat bize göre nefes alıp vermek, yemek yemek gibi bir şeydir. Yaşamsal bir öneme sahiptir. Sanatın Lefkoşa’da devam etmesi ve Lefkoşa’nın bir sanat başşehri olması hedeflerimiz arasındadır” dedi. Lefkoşa’daki projelerinin arasında yıl boyunca süren festivaller olduğunu da ifade eden Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa’nın sanatın başşehri olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

 

“LTB TİYATROSU’NUN İHTİYAÇLARINI ÖNCELİKLER ARASINA ALACAĞIZ”

Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatrosu’nu yerinde inceleme fırsatı bulan CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, binadaki eksiklikleri tespit ettiklerini ve bu eksiklikleri gidermeyi öncelikleri arasına alacağını vurguladı. Tüm bunları yapabilmek için kaynağa sahip olunması gerektiğinin bilincinde olduklarını da dile getiren Sıla Usar İncirli, belediyenin gelirlerini artıracak yöntemleri hayata geçireceklerini söyledi. Sıla Usar İncirli, belediyenin şu anda gelirlerine sahip çıkamadığını, bunun devamında da borçlandığını ve faiz yükü altında ezildiğini, yeni yatırımlar yapamadığını ifade etti.

 

“BU KADAR ZAMANDA MALİ DİSİPLİNİN SAĞLANAMAMIŞ OLMASININ İZAHI YOK…”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde mali disiplin olmadığını kaydeden Dr. Sıla Usar İncirli, sekiz buçuk yıllık süreçte bunun sağlanamamış olmasının izahı olmadığına vurgu yaptı. Belediyenin enkaz edebiyatıyla yönetilemeyeceğini ifade eden Sıla Usar İncirli, “Kaynak bulma konusunda son derece proaktif çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile işbirliği yapacağız. Belediyenin ayakları üzerinde durması için, doğru bir mali disipline kavuşmasını hedefliyoruz. Biz geldiğimizde gerek kendi kaynaklarımız gerek dış kaynaklara ulaşma konusunda çok hareketli bir şekilde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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