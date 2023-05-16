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Sinan Oğan: Kararım 1-2 gün içerisinde netleşecek; aşağı yukarı aramızda bir fikir birliği var

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Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında, soruları cevaplayarak gündemi değerlendiriyor.
Sinan Oğan: Kararım 1-2 gün içerisinde netleşecek; aşağı yukarı aramızda bir fikir birliği var

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.17 ile adayların arasında en çok oy alan üçüncü aday seçilen Oğan, TV 100 ekranlarına konuk oldu. 

Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sinan Oğan çekilseydi Sayın Erdoğan balkon konuşması yapmıştı"

"Muharrem İnce'den ayrılanlar bana saldırdı, çekilmemi istedi. Linç kültürüyle yoğurulmuş kitle. Bana özür borcu var. Sinan Oğan çekilseydi Sayın Erdoğan balkon konuşması yapmıştı. 

"Cüneyt Özdemir gibi youtuberlar..."

Bunu yapan bir kısım sanatçılar, Cüneyt Özdemir gibi youtuberlar. Herkes golü kendi kalesine attığını gördü ve anladılar. Bize harcadıkları enerjiyi kazanmaya harcasalardı çok farklı sonuç elde edebilirlerdi. 

"Kararım 1-2 gün içerisinde netleşecek"

Ata İttifakı Genel Başkanlarıyla dün toplantı yaptık. 100'e yakın üyelerimizle toplantı yaptım, genel eğilimlerini aldım. 2 gündür ciddi bir görüşme trafiği içerisindeyim. Bize imza verenlerle oy verenlerle görüşüyorum. Karar verdiğimizde bu Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Kararım 1-2 gün içerisinde netleşecek. Bu karar tabanımızın önemli bir kısmını hareket ettirme imkanımız olacak. 

"Sinan Oğan çekilseydi, yarım puanı da alarak Erdoğan seçilecekti"

Temel şartlarımız kabul edildikten sonra, biz sigorta gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz. Seçimi kaybeden Erdoğan, Sinan Oğan çekilseydi, yarım puanı da alarak seçilecekti. Terörle mücadele, sığınmacıların takvimle gönderilmesi, HDP ve HÜDA Par'ın kurulacak hükümette görev verilmemesi, bu süreçte dışarıda tutulması, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ve 66. maddelerine asla dokunulmayacağına garanti verilmesi gibi taleplerin her iki tarafça kabul edileceğini düşünüyorum.

"HÜDA PAR'a hükümette yer verilmesini istemem"

HÜDA PAR'a görev vereceklerini düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte HÜDA PAR'ın orta yerinde olması abesle iştigal olur. HDP'nin de hükümette yer alacağı ilan edilmesi abesle iştigal olur. Bu saatten sonra milletvekilliğini iptal etme şansımız yok ama HÜDA PAR'a hükümette yer verilmesini istemem. 

"Bizim desteğimiz kazanan tarafı güçlendirir"

HDP, PKK ile arasına mesafe koyamayan bir uzantıdır. Silahlı terörlü olan PKK'nın siyasal uzantısı olarak görüyorum. Diğer türlüsü, terör örgütü olarak görüyorum anlamına gelir.

Bir sonraki seçime hazırlıyoruz. Bizim desteğimiz kazanan tarafı güçlendirir. Bizde aktif genç bir taban var."

-Parti genel başkanları ile yaptığınız görüşmede bir ittifaktan yana bir tavır ortaya çıktı mı?

"Aşağı yukarı aramızda bir fikir birliği var"

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme planımız yok. İstanbul Belediyesi'ne aday değilim.

Sayın Kılıçdaroğlu seçmeninin de Sayın Erdoğan seçmeninin de ikinci tercihi Sinan Oğan'dır.

Tabanımız bize şu yetkiyi verdi. Bu oy o anlama geliyor. Her ikisiyle de görüşün, temel şartlarımız noktasında anlaşma sağlanırsa yer alın, sağlanmazsa yer almayın. 

Sandıklarda yüzde 2 oyumuzun çalındığı kanaatindeyiz. 

Bu seçimin kazananı Sinan Oğan, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerdir. Çok kaybedeni var.

Meclis çoğunluğunu 'artı HDP' ile Millet İttifakı'nın alacağı kanaatindeydim. Ama o kadar kötü liste yaptılar ki...

Kazanan aday belirleyeceksiniz. Kazanan adayı koyduğunuzda kazanır. Sarıgül'ü Erzincan'da koydunuz kazandı adam. Erzincan'da CHP mi kazandı, Sarıgül kazandı, çok net.

8 milyon sandığa gitmeyen seçmen bir motivasyonla sandığa götürülürse bu mümkün. 4 küsur puan kapatılmayacak bir oran değil. En kötü ne olur, AK Parti kazansa bile 50 küsurla falan kazanır. Millet İttifakı'nın kazanma olasılığı 49, Cumhur İttifakı'nın 51. Cumhur İttifakı kazansa da çok cüzi bir farkla kazanır. 

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