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Singapur’da, ‘Zoom’lu uzaktan eğitim müstehcen görüntülerle ‘hack’lendi

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Singapur’da, ‘Zoom’lu uzaktan eğitim müstehcen görüntülerle ‘hack’lendi
Singapur’da, ‘Zoom’lu uzaktan eğitim müstehcen görüntülerle ‘hack’lendi

Singapur’da uzaktan eğitim sırasında video konferans uygulaması Zoom kullanıldığı sırada ders, müstehcen görüntülerle ‘hack’lendi. Salgın sonrası yükselişe geçen uygulamanın güvenilirliği tartışma konusu.

Evden eğitimin ilk haftasında yaşanan bu olay üzerine uygulamanın kullanımı durduruldu.

Singapur Eğitim Bakanlığı teknoloji departmanında görevli Aaron Loh, “Bunlar çok ciddi olaylar” demekle yetindi. Bakanlığın güvenlik ihlalini araştırdığını söyleyen yetkili, önem olarak güvenlik sorunları giderilene kadar öğretmenlerin uygulamayı kullanmayacağını duyurdu.

Zoom uygulaması, Türkiye’deki uzaktan eğitim çalışmalarında bakanlığın açıkladığı yöntemlerden biri değil ancak başta özel okul öğretmenleri olmak üzere bazı eğitimciler tarafından kullanılıyor.

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