Sivilceleri kökünden kurutuyor! İşte sivilcelere iyi gelen mucizevi gıdalar...

Gün içinde tükettiğimiz besinlerden dolayı cildimiz etkilenebiliyor. Virüslere karşı korunmak için taktığımız maskeler de sivilce oluşumunu tetikleyebiliyor. Bazı gıdalar sivilce oluşumuna neden olarak cildimizin bozulmasına neden oluyor.

Peki hangi besinler cildin güzelleşmesinde etkilidir? Hangi gıdalar sivilceye neden olur? İşte cildinize fayda sağlayan ve sivilce oluşumuna neden olan besinler...

Sağlıklı beslenme listelerinde önerilen sebzeleri, meyveleri tüketiyorsanız cildiniz ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri tam olarak alarak daha pürüzsüz ve parlak görünecektir.

Eğer cilt gözenekleri temizlenmezse bakteri oluşumu artarak sivilce oluşumuna zemin hazırlıyor.

Sivilce oluşumunu önlemek için gıdalar dışında öne çıkan noktalar cildi düzenli olarak temizlemek, nemlendirmek ve bol bol su içmek.

Sivilcelerin nedeni tümüyle tüketilen gıdalar değil. Stres, uyku düzeninin bozulması, yorgunluk nedeniyle artan testosteron (Erkeklik hormonu olarak bilinir ancak kadınlarda da bulunur) hormonu sivilceye yol açabilir.

Yükselen testosteronu alkol, şeker, doymuş yağlar ve kafeinle desteklerseniz sivilce problemi büyüyerek devam edecektir. Ayrıca egzersiz eksikliği kandaki testosteron düzeyini arttırmaktadır.

Sonuç olarak beslenmenize dikkat etmenin yanı sıra, stresle baş etmeyi öğrenmeli, kafeini, alkolü, doymuş yağları ve şekeri azaltıp kendinize düzenli egzersiz programı oluşturmalısınız.

Aşağıdaki listede cilde iyi gelen bazı gıdalar yer alıyor ancak bu liste dışında cilde ve sivilcelere iyi gelen diğer gıdalar bulunmaktadır. Sivilceler cilt görünümünü bozacak kadar çoksa ve aldığınız tedbirlere rağmen azalmalarını sağlayamıyorsanız bir doktora görünmeniz tavsiye ediliyor.

SİVİLCELERE İYİ GELEN BESİNLER

Meyveler ve Sebzeler: Cildimiz, kendini koruyabilmesi ve hücrelerin yenilenmesi için bazı vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Örneğin akne tedavisi için üretilen ürünlerin pek çoğu A vitamini içermektedir. A vitamininin antioksidan etkisi toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Havuç, kale, ıspanak, lahana ve kavun çok iyi birer A vitamini kaynağıdır. Yine antioksidan etkisi bulunan bir diğer vitamin olan C vitaminini ise portakal, limon, greyfurt, çilek, domates ve tatlı patatesten alabilirsiniz. Genel sağlığınız için tükettiğiniz meyve ve sebzelerin farklı renkleri olmasına dikkat edin.

Tam Tahıllı Gıdalar: Tam tahıllı besinler beyaz undan üretilmiş gıdalardan daha çok lif, mineral ve vitamin içerir. Bu sayede kan şekerinin sabit tutulmasına yardımcı olarak hormon düzeylerini korur. Hormon dalgalanmaları nedeniyle oluşan sivilceler tam tahıllı gıdalar arasında yer alan esmer pirinç, yulaf, arpa ile azaltılabilir.

Balık: Yüksek kolesterol içeren kırmızı ete göre sağlıklı bir protein kaynağı olan balıklar ayrıca çinko ve diğer mineraller bakımından da zengindir. Çinko sivilceleri hafifletmeye yardımcı mineraller arasında gösterilmektedir ancak fazla çinko tüketiminin toksik etkisi vardır ve özellikle çinko takviyeleri uzman kontrolünde tüketilmelidir.

Yeterli miktarda çinko ve genel sağlık için önemli bir rolü bulunan omega-3 yağ asitleri için alabalık, ton balığı, somon gibi soğuk su balıklarından yiyebilirsiniz.

Yağlar: Aşırı yağlı gıdalar cildinizin daha fazla yağlanmasına ve sivilce oluşumuna neden olabilir. Yağ için doğru kaynağı seçmek cilt bakımı için önemlidir.

Yağlı peynir, margarin, tereyağı yerine fındık, badem, keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar daha doğru bir seçim olacaktır. Ayrıca tükettiğiniz süt ve süt ürünlerinin yağsız veya az yağlı olmasına dikkat edin.

SİVİLCE OLUŞUMUNU AZALTMAK İÇİN DİĞER ÖNERİLER

Kan şekeri düzeyini yavaş yükselten glisemik indeksi düşük gıdalarla beslenin. Yendikten sonra kan şekerini aniden yükselten gıdalar sivilce oluşumunu arttırabilir. Öğün atlamayın ve kahvaltı etmeden güne başlamayın.

Öğünler arasında uzun süre bırakmak masaya oturduğunuzda çok hızlı ve gereğinde fazla yemenize neden olabilir. Bunun yerine kan şekerini sabit tutmak için daha az ve sık yemeye çalışın. Günde 2 litre kadar su içmeye çalışın. Stresi yükselten kahve ve çay tüketimini sınırlandırın. Vitamin ve mineral bakımından zengin meyve suları veya bitkisel çaylardan içebilirsiniz.

Kendinize bir egzersiz programı hazırlayın ve haftanın en az 3 günü iyice terleyinceye kadar egzersiz yapın. Trans yağlarla hazırlanan, işlenmiş gıdalardan uzak durun.

Daha az kızartma daha çok haşlama tüketin. Gıda boyası, kimyasal koruyucu ve sentetik gıda takviyeleri ile üretilen gıdaları yemeyin.

Sabah.