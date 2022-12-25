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Siyasiler nerede oy kullacak?

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Devlet, hükümet ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti yetkililerinin bugün yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde nerede ve saat kaçta oy kullanacağı belli oldu.
Siyasiler nerede oy kullacak?

Devlet, hükümet ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti yetkililerinin bugün yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde nerede ve saat kaçta oy kullanacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu'nda saat 10.00'da 149 numaralı sandıkta oy kullanacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, saat 11.00’de Türk Maarif Koleji’nde 183 numaralı sandıkta oy verecek.

Ulusal Birlik Partisi Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ise saat 11.00’de Alsancak İlkokulu’nda 157 numaralı sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik ise, saat 12.00’de Şehit Tuncer İlkokulu’nda 147 numaralı sandıkta oy verecek.

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Girne’de saat 11.00’de 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde 89 numaralı, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu saat 12.00’de Gazimağusa’da Polatpaşa İlkokulu’nda 32 numaralı sandıkta, 4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, saat 11.00’de Lefkoşa’da Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 237 numaralı sandıkta kullanacak.

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, saat 11.00’de Gönyeli Yenikent’te Suat Günsel İlkokulu’nda 78 numaralı sandıkta, Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, saat 10.00’da Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’nde 21 numaralı sandıkta oy verecek.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, saat 10.00’da Lefkoşa’da İrsen Küçük Ortaokulu’nda 209 numaralı sandıkta oy kullanacak.

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