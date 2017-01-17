 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.970
  • Altın 147,336
  • Dolar 3,7837
  • Euro 4,0320
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAReina saldırganı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı

"Sizin Cenevre'ye değil, mahalleye gitmeniz lazım"

» »
"Sizin Cenevre'ye değil, mahalleye gitmeniz lazım"
Halkın Partisi Lideri Kudret Özersay kişisel Sosyal Medya hesabından son aylarda yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bir ay içinde, elektriğe akaryakıt ve döviz girdilerinin gerektirdiğinden çok daha fazla zam yaptınız!

Akaryakıta fiyat istikrar fonunu kullanmak yerine zam yapmayı tercih ettiniz!

Tüp gaza da zam yaptınız!

Pul ve evlenme harçlarına, ehliyet ücretlerine ve dahasına da zam yaptınız!

Üstelik tüm bunları döviz patlamışken ve piyasada pek çok kaleme zam gelmeye başlamışken yaptınız!

Yeni makam araçlarını alarak bizim cebimizden israf yaptınız!

Tüm bunlar yetmezmiş gibi milyon TL’den fazla israf yapıp cümbür cemaat Cenevre’ye gittiniz!

Sizin Cenevre’ye değil mahalle’ye gitmeniz lazım artık!

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 1.110 üreticiye akaryakıt desteği bugün ödendi16 Ocak 2017 Pazartesi 16:32
  • Tarım Dairesi’nden Yedidalga’da tarla günü ve gece eğitimi16 Ocak 2017 Pazartesi 16:30
  • KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi “Müzakere Teknikleri Eğitimi” düzenledi16 Ocak 2017 Pazartesi 16:10
  • "Asgari ücret bu hafta yeniden görüşülecek"16 Ocak 2017 Pazartesi 15:38
  • Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak16 Ocak 2017 Pazartesi 15:26
  • Tarım Dairesi'nden yalanlama geldi!16 Ocak 2017 Pazartesi 15:19
  • KKTC'de 29 subay hakkında yakalama kararı!16 Ocak 2017 Pazartesi 14:57
  • E-Kimlik ve E-İmza Cuma günü tanıtılıyor16 Ocak 2017 Pazartesi 14:51
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak16 Ocak 2017 Pazartesi 14:51
  • Bu bölgelere su verilemeyecek16 Ocak 2017 Pazartesi 14:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti