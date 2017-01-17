"Sizin Cenevre'ye değil, mahalleye gitmeniz lazım"

Halkın Partisi Lideri Kudret Özersay kişisel Sosyal Medya hesabından son aylarda yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bir ay içinde, elektriğe akaryakıt ve döviz girdilerinin gerektirdiğinden çok daha fazla zam yaptınız!

Akaryakıta fiyat istikrar fonunu kullanmak yerine zam yapmayı tercih ettiniz!

Tüp gaza da zam yaptınız!

Pul ve evlenme harçlarına, ehliyet ücretlerine ve dahasına da zam yaptınız!

Üstelik tüm bunları döviz patlamışken ve piyasada pek çok kaleme zam gelmeye başlamışken yaptınız!

Yeni makam araçlarını alarak bizim cebimizden israf yaptınız!

Tüm bunlar yetmezmiş gibi milyon TL’den fazla israf yapıp cümbür cemaat Cenevre’ye gittiniz!

Sizin Cenevre’ye değil mahalle’ye gitmeniz lazım artık!