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Slovenya Meclis Başkanı Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

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Slovenya Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic, üç günlük resmi ziyaret için bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor.
Slovenya Meclis Başkanı Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

Slovenya Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic, üç günlük resmi ziyaret için bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Haravgi gazetesi’nin haberine göre, Slovenya Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic, üç günlük resmi ziyareti kapsamında; Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Adalet Bakanı Marios Hartsiotis, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstanitnos Yorgacis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart ve diğer bazı yetkililerle görüşecek.

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