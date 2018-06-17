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Soğancı: "Babalar en önemli kurtarıcıdır"

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TDP İskele Belediye Başkan Adayı Cemaliye Soğancı Babalar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Soğancı: "Babalar en önemli kurtarıcıdır"

Cemaliye Soğancı mesajında tüm babaların günü kutladı ve aileleriyle birlikte mutlu, sağlıklı bir yaşam dileklerinde bulundu.

Cemaliye Soğancı, “toplumsal yapımızın temel kurumlarından olan ailenin huzuru ve mutluluğu için emek harcayan babalarımız, aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Annelerden de hiçbir farkları yoktur. Anne, Baba ailemizin temel direkleridir. Onun için Babalıkta dünyanın en güzel duygularından birisidir.”ifadelerini kullandı.

Soğancı, doğumdan ölüme kadar hayatın her anında, yaşamın anlamını ve tüm güzelliklerini evlatlarına öğreten babaların amaçlarının, çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve aile mutluluğunu sağlayabilmek olduğunu söyledi.

“Babalara ve Annelere özellikle yaşlılık dönemlerinde daha fazla özen gösterelim.” Çağrısında da bulunan Cemaliye Soğancı, “Ailesi için maddi ve manevi tüm imkânları sonuna kadar seferber eden, yaşama tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren Babalarımızı sadece bir gün içinde hatırlamayalım. Babalarımız bizim en kıymetli hazinemizdir. Babalarımızı her zaman sevelim, sayalım, onları her zaman hatırlayalım.”ifadelerini kullandı.

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