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"Soğutma çalışmaları 10 gün sürecek"

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmaların devam ettiğini, karadan soğutma, gözlem ve müdahalenin bir hafta veya 10 gün süreceğini belirtti.
"Soğutma çalışmaları 10 gün sürecek"

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dün gecenin riskli geçtiğini,  rüzgârın ters yönde esmesiyle yangının yeniden parlamasına karşı gönüllüler ve görevlilerin sabaha kadar yangın bölgelerinde  müdahalelerine devam ettiğini kaydetti.

İş makinelerinin, ara boşlukların dıştan içe açılması yönünde çalışmalar yaptığını dile getiren Oğuz, ekiplerin yangın alanlarına karadan müdahaleye  devam edeceğini belirtti.

“İKİ HELİKOPTER HAZIR VAZİYETTE BEKLİYOR”

Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nden bir yangın helikopteri ile  yangın aparatı takılan  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterin havadan destek gerekmesi  durumunda müdahale için  hazır vaziyette beklediğini kaydetti.

Yangın süresince küreğini kapan vatandaşların yardıma geldiğine dikkat çeken Oğuz, “Tam bir dayanışma oldu. Küreğini kapan yardıma geldi.” ifadelerini kullandı.

Oğuz, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

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