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Sokağa çıkma yasağı varken Gezi Parkı'nı bariyerlerle kapattılar!

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Sokağa çıkma yasağı varken Gezi Parkı'nı bariyerlerle kapattılar!
Sokağa çıkma yasağı varken Gezi Parkı'nı bariyerlerle kapattılar!

Gezi Parkı Direnişi'nin 7. yıl dönümünde İstanbul'da da sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen Gezi Parkı'nın çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı.

Gezi Parkı Direnişi'nin 7. yıl dönümü nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı. Gezi Parkı'nın çevresine bariyerle kapatıldı.

Gezi Parkı Direnişi'nin 7. yıl dönümünde Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Taksim Meydanı'nda geniş çaplı önlemlerin alındı.

Öte yandan Gezi Parkı Direnişi'nin 7 yıl dönümünde parkın çevresine polis bariyerleri koyularak parka giriş çıkış kapatıldı.

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