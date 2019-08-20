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Son Dakika Haberi: Akacan davası ertelendi

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Akacan davası ertelendi
Son Dakika Haberi: Akacan davası ertelendi

2019 Ocak ayında 2 korumasıyla Erhan Başay ve Zeki Asimoğlu’nu darp eden Bulut Akacan’ın Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası ertelendi. Başsavcılık’ın davanın yeni adlı yıla kalmasını talep ederken sanık avukatlar müvekkillerinin 8 aydır cezaevinde olduğunu ifade etti.

Mahkeme, davayı 18 Eylül tarihine erteledi. Mahkeme korumaların tutukluluklarına ve Akacan’ın teminatla serbestiyetinin devamına karar verdi.

Ne olmuştu? (15 OCAK 2019)

Bulut Akacan ve korumaları karıştıkları darp olayının ardından bugün tekrar Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşma sonunda Akacan’ın korumaları 20 günlüğüne cezaevine gönderilirken, Akacan’ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Akacan, 50 bin TL nakdi teminat ve KKTC vatandaşı 3 kişinin imzalayacağı 250'şer bin TL'lik kefalet ile serbest bırakıldı.

İLK AÇIKLAMA

“Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok üzgünüm. İçeride olduğum sürece Zeki kardeşim inşallah iyileşir diye dua ettim, bugün de haberini aldım, bir şeyi yok, taburcu oldu. Öncelikle ona çok sevindim. Rastgele orada dururdu, yanlışlıkla başına bir şey geldi. Tüm kamuoyundan şu anlamda özür dilerim; kamuoyunda belli ki bir yer etmiş bir insanım, böyle bir ortamda bile bulunmam belli ki benim için doğru değildi. O ortamda bile bulunmamam gerekirdi, o ortamda bulundum. Arkadaşlarım şu an 20 gün cezaevine gidiyorlar. Çok zor şartlar altında. Adalet ne karar verirse bize uymak düşer. Adaletin kararına saygılıyım. Ben de çok zor bir süreç geçirdim. Çok duydunuz; ‘Anjiyoyu reddediyor, tedaviyi reddediyor’… Hakikaten hem Akçiçek ve YDÜ Suat Günsel Hastanesi ve Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki tüm kardiyologlar, memlekette neredeyse bunun altına imza atmayan kardiyolog kalmadı; çok zor bir süreç geçirdim. İsyanım vardı; haksız bir yere yargılanmam, yargı kararını vermeden sosyal medya ve gazetelerin buna sonuç bulması beni çok derinden üzdü”.

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