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Son Dakika Haberi: Gazimağusa’da bir kişi ölü bulundu! (GÜNCELLENDİ)

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Gazimağusa’da bir kişi ölü bulundu!
Son Dakika Haberi: Gazimağusa’da bir kişi ölü bulundu! (GÜNCELLENDİ)

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17.45 sıralarında Gazimağusa’da sakin Khalil Musa Khalil AFANEH(E-24) kalmakta olduğu altıncı kattaki dairesinin giriş kapısının kilitli kalmasından dolayı merdiven boşluğunda bulunan aleminyum pencereden kendisine ait ikametgahın penceresine geçmek istediği sırada dengesini kaybedip 20.74 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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