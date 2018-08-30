Son Dakika: Mesai Kaosu devam ediyor....Meyve Sebze Yüklü Tırlar Limanda Mahsur Kaldı

İHA'nın haberine göre Mersin Taşucu Limanı’ndan gelen sebze ve meyve bulunan TIR'lar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'na bağlı tarım dairesini çalışanlarının hükümetin aldığı ek mesai kararına tepki olarak başlattığı eylem, adaya gelen meyve sebze dolusu TIR'ları da vurdu.

Ek mesai çalışmama eylemi nedeniyle iki gündür Girne Turizm limanında mahsur kalan TIR şoförleri, çektikleri videolar ile seslerini duyurmaya çalıştığı belirtiliyor.

KKTC 'ye getirilen sebze meyvelere uygulanan ilaç analizi konusuna da tepki veren şoförler, alınan eylem kararı ile bir kat daha mağdur olduklarını belirtti.

Sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan TIR şoförlerinden Adnan, Kıbrıs'a sebze meyve getirdiklerini ve iki gündür limanda kötü koşullarda bekletildiklerini ifade ederek, tuvaletlere bile bırakılmadıklarını belirtti.

Bir başka TIR şoförü İbrahim ise, iki gündür Girne Turizm limanında beklediklerini söyleyerek, araçlarındaki sebze meyve soğutucularının yakıtlarının bittiğini getirilen meyve ve sebzelerin bozulmak üzere olduğunu ifade etti. İHA