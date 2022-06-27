Son Dakika: Sol Hareket Genel Sekreteri'nin de Türkiye'ye girişine izin verilmedi

Edinilen bilgiye göre Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan Ankara Havalimanı'ndan geri Kıbrıs'a geri gönderilmek üzere tutuluyor.

Sol Hareket heyeti Ankara’da Kıbrıs sorunu gündemi ile Türkiye’deki muhalefet partileri ve örgütleri ile temaslarda bulunmak üzere bugün 18:05’de adadan ayrıldı.

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Sol Akademi Sekreteri Viyan Karabulut, Yeniden Yakınlaşma Sekreteri Besim Baysal, Örgüt Sekreteri Orhan Erönen ve Gençlik Sekreteri Fikri Marasalı’dan oluşan heyette Viyan Karabulut, Besim Baysal, Orhan Erönen ve Fikri Marasalı’nın girişine izin verilirken, Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye’ye girişine G-82 gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

Daha önce de özellikle AKP'ye muhalif olduğu bilinen bazı Kıbrıslı Türklerin Türkiye'ye girişine engel konmuş ve Kıbrıs'a geri gönderilmişti.

Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan'a Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye'ye girişine izin verilmedi.