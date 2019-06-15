Sonar İstanbul anketini açıkladı... İşte en son anket!

SONAR’IN, İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ARAŞTIRMANIN SONUCU
E. İMAMOĞLU. 52.3
B. YILDIRIM. 46.7
DİĞER. 0.9
SONAR’IN, İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ARAŞTIRMANIN SONUCU— Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) 15 Haziran 2019
E. İMAMOĞLU. 52.3
B. YILDIRIM. 46.7
DİĞER. 0.9
SONAR Araştırma Şirketi'nin 31 Mart Seçimlerinde yaptığı yerel seçim anketlerine göre İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım kazanacak diye açıklamıştı.
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