  • BIST 90.787
  • Altın 254,429
  • Dolar 5,8790
  • Euro 6,5887
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Sonar İstanbul anketini açıkladı... İşte en son anket!

»
Sonar İstanbul anketini açıkladı... İşte en son anket!
Sonar İstanbul anketini açıkladı... İşte en son anket!

SONAR’IN, İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ARAŞTIRMANIN SONUCU

E. İMAMOĞLU. 52.3

B. YILDIRIM. 46.7

DİĞER. 0.9

 

SONAR Araştırma Şirketi'nin 31 Mart Seçimlerinde yaptığı yerel seçim anketlerine göre İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım kazanacak diye açıklamıştı.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara kabine revizyonunu konuşuyor14 Haziran 2019 Cuma 17:24
  • Genelkurmay Başkanı Güler'den Akit TV ve haber müdürü Murat Alan'a tazminat davası14 Haziran 2019 Cuma 16:28
  • Bloomberg muhabirlerine dava: "Türk hükümeti ekonomiyi ateşe verdi ve şimdi de bunu haberleştirenleri hapse atmaya çalışıyor"14 Haziran 2019 Cuma 16:26
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin olası yaptırımlarına karşı bizim de atacağımız adımlar var14 Haziran 2019 Cuma 16:22
  • Sözcü Gazetesi davasında karar duruşması 4 Eylül'de yapılacak14 Haziran 2019 Cuma 16:21
  • Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar Türkiye dışına çıktı: Annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum14 Haziran 2019 Cuma 16:19
  • Üç farklı kaynak doğruladı! İşte Erdoğan’ın sessizliğinin sebebi14 Haziran 2019 Cuma 14:07
  • Binali Yıldırım'a programda cevaplayacağı soruları önceden verdiler (Video)14 Haziran 2019 Cuma 13:53
  • Kıbrıs'ta otel ve casinosu bulunan TC Turizm Bakanı'nın el öptüren eşi: Eşim çok kızdı, sabaha kadar ağladım14 Haziran 2019 Cuma 13:33
  • Cavuşoğlu'nun S-400 açıklaması doları yükseltti14 Haziran 2019 Cuma 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti