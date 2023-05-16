Sosyal medya ayağa kalktı! Kılıçdaroğlu’na ‘YSK’ya git’ çağrısı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine AA'nın manipülasyonu damga vururken, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim sonuçlarına ilişkin verileri açıklamasının ardından yeni bir skandal iddiası ortaya atıldı. Birçok ilde Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve muhalefet partisine verilen oyların diğer aday ve partilere kaydırıldığı öne sürüldü. Islak imzalı oy tutanakları ve YSK verilerini karşılaştıran yurttaşlar, sosyal medyada muhalefetten kayrdırıldığı iddia edilen oy verilerini paylaştı.

Söz konusu gelişmeler üzerine 10 binlerce yurttaş sosyal medyada yaşanan duruma isyan etti. YSK'ya 'itiraz sürecini uzat' çağrısı yapan vatandaşlar, seçimlere şaibe katıldığını savundu.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: YSK'YA YÜRÜ: Sosyal medya kullanıcıları, şaibe iddialarının hemen ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. "Oylarımızı çaldırmayın" diyen vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun YSK'ya gitmesi için çağrıda bulundu. YEŞİL SOL'UN OYLARI YSK VERİLERİYLE ÖRTÜŞMÜYOR: Yeşil Sol Parti adına açıklama yapan HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki oylarının kaydırıldığı sandıkların tümüne itiraz ettiklerini açıkladı. AYDIN’DA GEÇERSİZ OYLARA İTİRAZ: YENİDEN SAYILSIN: Yeşil Sol Parti, Aydın’da Cumhurbaşkanlığı için kullanılan 16 bin 60, milletvekilliği için kullanılan 20 bin 253 oyun geçersiz sayılmasına itiraz etti. İl Seçim Kurulu’na başvuran Yeşil Sol Parti, seçmenlerin yoğun olduğu Koçarlı, İncirliova, ve Köşk ilçesinde oyların yeniden sayılmasını istedi.