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Sosyal Medyada En Çok Konuşulan İsimler Belli Oldu

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Sosyal Medyada En Çok Konuşulan İsimler Belli Oldu
Sosyal Medyada En Çok Konuşulan İsimler Belli Oldu

Twitter, Türkiye'de spor kategorisinde yılın en çok konuşulan isimleri, etiketleri, tweetleri ve takımları belirlendi. Bu verilere göre 22 milyon tweet ile hakkında en çok etkileşim alan takım, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu. En çok etkileşim alan tweetlere bakıldığında ise ilk sırada Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi öncesi resmi hesaptan yapılan paylaşım görüldü.

2020/2021 sezonunda çifte kupayla sezona damga vuran Beşiktaş, sosyal medyada da fırtına estirdi. Siyah-beyazlılar, Twitter'da bu yıl sporda en çok konuşulan takım oldu.

TWITTER'DA DA ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Bu verilere göre 22 milyon tweet ile hakkında en çok etkileşim alan takım, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıları 21 milyon tweet ile Galatasaray takip etti.

 

TEK BASKETBOL TAKIMI ANADOLU EFES

THY Avrupa Ligi'nde ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ise hakkında en çok tweet atılan ilk 10 takım arasında yer alan tek basketbol takımı olarak dikkati çekti.

MESSI, TÜRKİYE GÜNDEMİNE DAMGA VURDU

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e geçmesi de Türkiye gündeminde yılın en çok konuşulan gelişmesi sıralamasında zirveye yerleşti. Bu transfer, Messi'yi 2021'de Türkiye'de ve dünyada en çok konuşulan futbolcu ve sporcu yaptı.

İTALYA-İNGİLTERE FİNALİ EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN FUTBOL ETKİNLİĞİ

Ünlü yazar Paulo Coelho'nun "Okçu'nun yolu" kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'a adadığını açıkladığı tweet de bu yılın yıldızları arasına girdi. Dünyada hakkında en çok tweet atılan spor etkinliği, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları oldu. Futbolda ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki İtalya-İngiltere finali uzak ara ile Twitter'daki en büyük etkileşim alan futbol etkinliği olarak ön plana çıktı. Mercedes AMG F1 takımı da motor sporlarında Twitter'da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı unvanını aldı.

MESUT ÖZİL ZİRVEDE

Türkiye'de spor hakkında en çok etkileşim alan tweetlere bakıldığında ise ilk sırada Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi öncesi resmi hesaptan yapılan paylaşım görüldü. Bu tweeti ise Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan tweet takip etti.

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