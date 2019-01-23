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Sosyal yardımlaşmada Türkiye kaçıncı sırada?

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OECD'ye üye ülkeler içinde milli gelirden sosyal yardımlaşmaya ayrılan pay oranında Türkiye, Meksika’nın ardından sondan ikinci sırada geliyor.
Sosyal yardımlaşmada Türkiye kaçıncı sırada?

 

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yaptığı bir araştırma, üye ülkeler içinde milli gelirden sosyal yardımlaşmaya ayrılan pay oranında Türkiye’nin Meksika’nın ardından sondan ikinci sırada geldiğini ortaya koydu.

OECD’ye göre, milli gelirden sosyal yardımlaşmaya ayrılan pay oranında Fransa ilk sırada yer aldı.

BİRİNCİ FRANSA, İKİNCİ SIRADA ABD VAR

Fransa’da kamu dışında özel sektör payı da dikkate alındığında ulusal gelirin yüzde 31’i, sağlık, emeklilik ve işsizlik yardımı gibi sosyal yardımlaşmaya gidiyor. Fransa’nın ardından ikinci sırada ise yüzde 30 ile ABD bulunuyor.

Euronews'ta yer alan habere göre, OECD ülkeleri içinde ulusal gelirden, sosyal yardımlaşmaya giden pay oranında yüzde 7,5 ile Meksika son sırada yer aldı. Türkiye, yüzde 11’in biraz üzerinde bir oranla sondan ikinci geldi.

Türkiye’yi yüzde 12 ile Kore ve yüzde 13 ile Şili izliyor. Sosyal yardımlaşmada OECD ortalaması ise yüzde 20 oranında.

Rapor, ABD, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerde özel sektörün de sağlık sigortası ve emeklilik payı desteği gibi sosyal yardımlaşmaya büyük katkı sağladığını ortaya koydu.

Rapora göre, ABD’de sadece kamu harcamalarından sosyal yardımlaşmaya ayrılan pay yüzde 19 iken, özel sektör katkısı da ilave edilince bu oran yüzde 30’a çıkıyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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