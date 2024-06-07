SpaceX'in Starship'i büyük bir başarıya imza attı

SpaceX uzay şirketinin Starship roketi, 6 Haziran Perşembe günü yapılan test uçuşunu başarılı bir şekilde tamamladı. Bu, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan prototip sistem için önemli bir kilometre taşı oldu.

SpaceX'in devasa Starship roketi 6 Haziran Perşembe günü gerçekleşen test uçuşu sırasında ilk sıçramasını gerçekleştirerek, bir gün insanları Mars'a gönderebilecek prototip sistem için önemli bir kilometre taşı oldu.

Avustralya'nın kuzeybatısında Hint Okyanusu üzerinde alçalırken uzay gemisinden fırlayan ateşli enkaz parçaları, gemideki bir kameradan alınan videoda gösterildi. Ancak roket, başarılı bir şekilde okyanusa iniş gerçekleştirdi.

"İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN HARİKA BİR GÜNDÜ"

SpaceX CEO'su Elon Musk, "Birçok metal kaybına ve hasarlı bir kanada rağmen Starship okyanusa yumuşak bir iniş yapmayı başardı! Bugün insanlığın uzay yolculuğu yapan bir uygarlık olarak geleceği için harika bir gündü!" diye ekledi

STARSHIP ROKETİ NEDEN TEST EDİLİYOR?

Tamamen yeniden kullanılabilir tasarımıyla Starship, Elon Musk'ın Mars'ı kolonileştirme ve insanoğlunu çok gezegenli bir tür haline getirme yönündeki iddialı vizyonunu gerçekleştirmek için test ediliyor.

NASA, AY MİSYONU İÇİN SÖZLEŞME İMZALADI

Ayrıca NASA, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Artemis programı kapsamında astronotları Ay yüzeyine indirecek son araç olarak Starship'in modifiye edilmiş bir versiyonuyla sözleşme imzaladı.

NASA şefi Bill Nelson, "SpaceX'i Starship'in bu sabahki başarılı test uçuşu için tebrik ediyoruz! Artemis aracılığıyla insanlığı Ay'a geri döndürmeye bir adım daha yaklaştık sonra Mars'a doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

APOLLO ROKETİNDEN İKİ KAT DAHA GÜÇLÜ

Starship, her iki aşamasıyla birlikte 121 metre uzunluğundadır.

Super Heavy iticisi 74.3 Meganewtons itme gücü üreterek Apollo görevleri sırasında kullanılan Saturn V roketlerinden yaklaşık iki kat daha güçlüdür ve sonraki versiyonlarının daha da güçlü olması beklenmektedir.



Falcon 9 roketleri NASA ve ticari sektör için yük beygirleri haline geldi, Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot ve kargo gönderiyor ve Starlink internet uydu takımyıldızı artık düzinelerce ülkeyi kapsıyor.



Ancak SpaceX'in NASA'nın 2026'da Ay'a astronot gönderme planına hazır olması için zaman daralıyor.



Bunu yapmak için SpaceX'in önce yörüngeye birincil bir Starship yerleştirmesi, ardından da onu ileriye doğru yolculuk için süper soğutulmuş yakıtla doldurmak üzere birden fazla "Starship tankeri" kullanması gerekecek.

Bu daha önce hiç başarılmamış karmaşık bir mühendislik başarısı.