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Srebrenitsa Katliamı'nın 26. yılı: 19 kişi daha defnedilecek

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Srebrenitsa'da katledilen ve kimlik tespiti yapılan 19 kişi, katliamın 26. yılında yapılacak anma programından sonra bugün toprağa verilecek.
Srebrenitsa Katliamı'nın 26. yılı: 19 kişi daha defnedilecek

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11-22 Temmuz 1995'te yaşanan katliamda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 19 kişi daha bugün toprağa verilecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen katliamın 19 kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğına uğurlanacak. Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde katliamın 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlenecek.

Bu yıl defnedilecek katliam kurbanlarının en genci, öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic olacak.

Toprağa verilecek diğer kurbanların isimleri ise şöyle:

"Vejsil Hamzabegovic (1939), Muhidin Mehmedovic (1977), Ramiz Selimovic (1951), Esnaf Halilovic (1976), Muamer Mujic (1976), Mehmed Beganovic (1947), Hajro Aljic (1944), Jusuf Aljic (1967), Zajim Hasanovic (1968), Asim Nukic (1971), Nezir Dautovic (1969), Ibrahim Avdagic (1950), Jusuf Halilovic (1948), Salih Dzananovic (1955) ve Meho Karahodzic (1939), Fikret Kiveric (1978), Zilha Delic (1971)."

Bu yıl yapılacak törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 671'e yükselecek. 

NE OLMUŞTU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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