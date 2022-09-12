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Steinmeier: Evsiz kalabilirler!

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Doğal gaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Almanya sert bir kışa hazırlanıyor. Artan enerji fiyatlarına dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yoksul ailelerin evlerini kaybetmekle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Steinmeier: Evsiz kalabilirler!

Doğal gaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Almanya sert bir kışa hazırlanıyor. Artan enerji fiyatlarına dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yoksul ailelerin evlerini kaybetmekle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor. Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının ardından Almanya'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Artan enerji fiyatlarına dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu durumun yoksul insanların ve özellikle ailelerin evlerini kaybetmesine neden olabileceğini belirtti.

Steinmeier, Evsizler Günü nedeniyle verdiği davette yaptığı konuşmada artan fiyatlar nedeniyle yoksul ailelerin kira ve diğer ücretleri karşılamakta güçlük çektiğinin altını çizdi. Hürriyet'te yer alan habere göre Steinmeier, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; 'Özellikle aileler evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca ev arayan insanlar uygun fiyatlı ev bulmakta daha da zorlanabilirler.'

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.

 
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