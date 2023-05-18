Stoltenberg: Ukrayna’ya desteğimizi gerektiği kadar sürdüreceğiz

Rusya’da “yabancı ajan” listesine alınan ve erişimi engellenen muhalif “Dojd” (Yağmur) televizyon kanalına röportaj veren Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair açıklamalarda bulundu.

NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah ve mühimmat sevkiyatı yaptığına dikkati çeken Stoltenberg, İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füze göndermeyi planladığını aktardı.

Stoltenberg, “Ukrayna'nın, Putin'in (Rusya Devlet Başkanı) saldırganlığına karşı direnmek için daha fazla silah ve mühimmata ihtiyacı var. Aynı zamanda yeni silahlar gönderilmeden, önceden gönderilen silahların etkin şekilde kullanılmasının sağlanması gerekiyor. Silahların onarımı için gerekli parçaların, mühimmatların sağlanması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

“UKRAYNA, SALDIRI KONUSUNDA KARAR VERECEK”

Ukrayna'nın, Rus ordusuna karşı saldırı başlatma yönündeki planlarını değerlendiren Stoltenberg, Putin'in Ukrayna konusunda stratejik hatalar yaptığını dile getirdi.

Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Putin, geçen yıl Ukrayna'ya saldırarak savaşı bilinçli olarak başlattığında, Ukrayna'nın birkaç gün içinde işgal edileceğini düşündü. Bu savaş 15 aydır sürüyor. Ukraynalılar, Kiev civarlarından başlayarak Harkiv bölgesinde, Herson bölgesinin güneyindeki toprakları kurtarmayı başardı. Saldırıyla ilgili operasyon kararları Ukraynalılar tarafından alınacak.

Ukraynalıları topraklarını kurtarma sürecinde destekliyoruz. Saldırının büyük çapta mı yoksa küçük çapta mı olacağına NATO ülkeleri değil Ukraynalılar karar verecek. Bizim ise gerekli desteği sağlamamız gerekiyor. Bu da Putin'in ikinci stratejik hatası idi. O, NATO'yu Ukrayna'ya destek vermek konusunda böleceğini düşündü.”

“Saldırının başarılı olmaması durumunda Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek misiniz” sorusuna Stoltenberg, “Elbette Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna'ya desteğimizi gerektiği kadar sürdüreceğiz. Bunu birçok kez söyledik. Putin, bu savaşı kazanırsa bu Ukrayna ve bizim için büyük trajedi olacak.” yanıtını verdi.

“PUTİN’İ UKRAYNA’DAKİ SAVAŞI DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUM”

Stoltenberg, savaşın sonlandırılması ihtimalini değerlendirerek, şunları kaydetti:

“Kimse Rusya’ya saldırmadı. Ukrayna, Rusya için tehlike yaratmadı ancak Putin komşu ülkelerini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle de bağımsız Ukrayna'ya saldırma kararı aldı. Bu nedenle Rusya, büyük bir bedel ödüyor. Rusya izole edildi. Bunun sonucunda Rus halkı fakirleşti. Rus gençlerin, Putin'in başlattığı savaşta top yemi olarak kullanıldığını görüyoruz.

Savaşı başlatan Putin. Putin de bu savaşı bugün durdurabilir. Putin, Ukrayna'ya askerlerini göndermekten vazgeçerse barış sağlanacak. Rusya da güvende olacak. Çünkü NATO tarafından Rusya için herhangi bir tehdit yok. Eğer Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı) ve Ukraynalılar savaşmaktan vazgeçerse Ukrayna bağımsız bir devlet olarak yok olacak. Bu savaşta tek bir saldırgan var, o da Putin ve Kremlin. Sadece bunlar, savaşın durdurulmasından sorumludur. Bu Rusya'nın çıkarına olur. Bu nedenle Putin'i Ukrayna’daki anlamsız savaşı durdurmaya çağırıyorum.”

“UKRAYNA’NIN NATO ÜYELİĞİ KONUSUNDA SÜRE VERMİYORUM”

Rusya'nın nükleer silah kullanmakla dünyayı tehdit ettiğine işaret eden Stoltenberg, “Kremlin'in nükleer silahı kullanma yönündeki söylemi, NATO ülkelerini Ukrayna'ya destek sağlamaktan vazgeçirme çabasıdır.” dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyesi olma ihtimaline ilişkin “NATO ülkeleri, Ukrayna'nın er ya da geç NATO üyesi olacağı, kapıların açık kalması gerektiği ve bu konuda Moskova'nın değil Ukrayna ile 31 üyenin karar alması gerektiği konusunda mutabık ancak şimdi bu konuda herhangi bir süre veremiyorum.” ifadesini kullandı.