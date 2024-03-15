Stoltenberg'ten Türkiye mesajı: Üst düzey kabiliyetlere yatırım yapma çabaları önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "çok değerli bir müttefik" olarak nitelediği Türkiye'nin, İttifak'a savunma sanayisi alanında sunduğu katkıya dikkati çekerek, "Türk hükümetinin ve aynı zamanda Türk savunma sanayisinin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum, bu önemli. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca çok etkili olduğu kanıtlanmış Bayraktar insansız hava araçlarını üretmiş olmasını da memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Stoltenberg, NATO'ya katılmasının 72. yılını kutlayan Türkiye'nin İttifak'a sunduğu katkıları, Türk savunma sanayisinin NATO'nun mevcut ve gelecekteki imkan ve kabiliyetlerindeki yerini, Avrupa Birliği'nin (AB) kendi savunma stratejisini geliştirirken attığı adımların NATO çatısı altında yürütülen faaliyetler nezdinde bir ikilem oluşturup oluşturmadığını AA'ya değerlendirdi.

Eski Norveç Başbakanı olan Stoltenberg, 32 üyesi bulunan İttifak'ın genel sekreterliği görevini 1 Ekim 2014'ten bu yana sürdürüyor. Stoltenberg'in görev süresi daha önce 4 kez uzatıldı. Geçen yıl temmuzda yapılan son uzatma, 1 Ekim'de sona erecek.

NATO kariyerinde yaklaşık 10 yılı geride bırakan Stoltenberg, İttifak'a yeni genel sekreter arayışında kendisinin yer almayacağını, göreve yeniden talip olmayacağını belirtti.

Stoltenberg, Türkiye'nin 72 yıllık NATO üyeliğinde tanık olduğu 10 yılda, müttefik liderlerle kurduğu yakın işbirliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yürüttükleri çalışmaları da anlattı.

"Türkiye'nin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabası önemli"

Bu yıl Türkiye, NATO'ya katılımının 72. yılını kutluyor. İttifak'a yaklaşık 10 yıl hizmet etmiş bir NATO Genel Sekreteri olarak Türkiye'nin NATO'ya katkısını nasıl değerlendirirsiniz? sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Türkiye, önemli ve çok değerli bir NATO müttefikidir. Sizler (Türkiye) 72 yıldır bu İttifak'ın üyesisiniz. Daha geçen ay (Türkiye’nin NATO’ya üyeliğinin 72.) yıl dönümünü kutladık. Türkiye, ortak güvenliğimize, ortak savunmamıza pek çok farklı şekilde katkıda bulundu. Türkiye, İttifak'ın en büyük 2'nci ordusuna, iyi eğitimli ve donanımlı askeri güçlere sahiptir. Kosova ve Irak dahil NATO misyonlarına ve operasyonlarına katılıyorsunuz. Bununla da kalmıyor, Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin yanı sıra Karadeniz ve kuzeyde de Rusya ile sınırı olan coğrafi stratejik konumu elbette tüm İttifak için önemli. Türkiye terörle mücadelede, özellikle de IŞİD'le mücadelede önemli rol oynamaktadır. NATO müttefikleri ve hepimiz terörle mücadeleye yardımcı olmak için Türkiye'deki altyapı üslerini kullandık. Dolayısıyla İttifak'ın kilit bir müttefik olmaya devam etmesini desteklemek için Türkiye'nin sarf ettiği tüm çabaları takdirle karşılıyorum."

Stoltenberg savaş uçağı KAAN ve Türk savunma sanayisinin bugünün ve geleceğin NATO'sundaki rolü hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

" Savunma sanayisi çok önemli. Ukrayna'daki savaş, güçlü savunma sanayisine sahip olmanın önemini ortaya koydu. Türk hükümetinin ve aynı zamanda Türk savunma sanayisinin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum, bu önemli. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca çok etkili olduğu kanıtlanmış Bayraktar insansız hava araçlarını üretmiş olmasını da memnuniyetle karşılıyorum. (Bayraktarlar) Ukraynalılar için kendi ülkelerini savunmada önemli rol oynadılar.

Türk savunma sanayisi ile İttifak'ın diğer ülkelerinin savunma sanayisi arasında daha fazla işbirliği yapılacağına dair yakın zamanda yapılan duyuruları da memnuniyetle karşılıyorum. Ayrıca ABD'nin artık daha fazla F16'yı yenileyecek ve teslim edecek olması, Kanada ve Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçları ve insansız hava araçlarının Kanada tarafından teslim edilen parçalarına ilişkin çalışması ya da örneğin; İsveç ve Türkiye'nin savunma sanayisi projelerini geliştirmek için birlikte daha yakın çalışacağını duyurması memnuniyet vericidir. Bunlar, Türkiye'nin bir müttefik olarak bireysel şekilde yaptıklarıdır. Ancak bunun da ötesinde asıl önemli olan, Türkiye'nin askeri kabiliyetler geliştirme ve üretmede tüm müttefiklerle birlikte çalışıyor olmasıdır."

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Kendisi kararlı bir NATO müttefiki, birlikte çalışmaktan memnunum"

"Müttefik liderlerle kurduğum yakın işbirliğini de çok kıymetli görüyorum" diye sözlerini sürdüren Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın işbirliklerine de dikkat çekti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllar boyunca geliştirdiğim dostluk ve işbirliğini de değerli buluyorum. Kendisi kararlı bir NATO müttefiki, birlikte çalışmaktan memnunum. Kendisiyle terörle mücadele, ortak savunmamızın güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya destek dahil pek çok farklı alanda çalışma imkanı buldum."