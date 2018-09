Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın New York’ta Rum oyununa gelmemesi gerektiğini söyledi ve “Kıbrıs Türk Halkı Rum öyle istiyor diye eşitliğinden, güvenliğinden, üzerinde yaşadığı coğrafyadan, iki kesimlilikten vazgeçemez” dedi.



Sucuoğlu yazılı açıklamasında, Kıbrıs konusunun Rum-Yunan ikilisinin yayılmacı ve uzlaşmaz tutumları dolayısı ile yıllardır kalıcı, yaşayabilir bir anlaşma ile neticelendirilemediğini kaydetti ve “Rum-Yunan ikilisi hala Kıbrıs’ı Yunan egemenliğine girmesi gereken bir ada olarak görüyor. Hidrokarbon yatakları konusunda ortaya koydukları tavır bunun en son ve en açık kanıtıdır” dedi.



Rum Yönetimi’nin bir yandan Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını gasp etmeye devam ederken, diğer yandan görüşme masasına yeniden dönerek Kıbrıs Türk Halkı’nı güvencesiz, topraksız, egemenlikten yoksun bırakacak tavizler koparmaya gayret ettiğini belirten Sucuoğlu, “Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde New York’ta gerek Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı gerekse Rum lider Anastadiadis’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres’le ayrı ayrı yapacakları görüşmelerin konusu yeni bir sürecin başlatılıp başlatılamayacağı olacaktır” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın asla Rum oyununa gelmesi gerektiğini söyleyen Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın Rum öyle istiyor diye eşitliğinden, güvenliğinden, üzerinde yaşadığı coğrafyadan, iki kesimlilikten vazgeçemeyeceğini belirtti.



Rum tarafının 7 Temmuz 2017’de sona eren Crans Monta’na görüşmelerinin başarısızlığının tek sorumlusu olduğunu söyleyen Sucuoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın o günlerde net bir şekilde ifade ettiği üzere Rum lider Anastadiadis Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği, yönetime etkin katılımı ve güvenlik ihtiyacı konuları başta olmak üzere temel beklentilerimizde aşırı talepler ve görüşlerle bir anlaşmaya varılmasını engellemiştir.



Rum lider, geçen Nisan ayında Sayın Akıncı ile gerçekleştirdiği sosyal buluşmada da aynı uzlaşmaz tavrını devam ettirmiştir.



Şu an için Rum tutumunun değiştiğine ilişkin her hangi bir belirti yoktur.

Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’nin henüz açıklanmayan raporu ile Kıbrıs konusunda yeni bir görüşme süreci başlayacaksa bu kısa süreli, sonuç alıcı, ucu kapalı bir süreç olmalıdır. Rum tarafının bizi oyalamasına fırsat verecek bir sürecin içine kesinlikle girilmemelidir. Bu sürecin sonunda bir anlaşmaya varılamazsa Türk tarafının dünya ile kucaklaşmasının önündeki haksız engeller kaldırılmalıdır.”